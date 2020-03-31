Путин пожаловался Трампу на обвал цен на российскую нефть

Трамп и Путин провели телефонный разговор, президент США и нацлидер России обсудили пандемию и нефть.

Президент США Дональд Трамп и нацлидер России Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба президента России.

Отмечается, что разговор состоялся 30 марта «по инициативе американской стороны».

Трамп и Путин обсудили проблемы, связанные с распространением коронавируса в мире, и обменялись информацией о мерах, принимаемых в их странах.

Также стороны обсудили цены на нефть на мировых рынках.

«Проведен также обмен мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти. Условлено о российско-американских консультациях на этот счет по линии министров энергетики. Затронуты некоторые вопросы двусторонних отношений», – говорится в сообщении.

В Кремле также заявили, что Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов.

Напомним, 30 марта российская нефть Urals подешевела до уровня 1999 года.

Стоимость сорта Urals для Северо-Западной Европы в конце прошлой недели опустилась до $16,2 за баррель на условиях поставки CIF (порт Роттердам). Это самый низкий уровень с июня 1999 года, так дешеве российская нефть в этом веке еще не стоила, сообщает агентство «Argus Media».

Снижение цен связано с информацией об увеличении отгрузок из российских портов. В апреле они вырастут почти на 13% по сравнению с мартом, так в России начинается сезон ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, а сделка ОПЕК+, ограничивавшая добычу, прекращает существование.

«Участники рынка не исключают довольно продолжительного периода сохранения низких цен на нефть из-за сокращения нефтепереработки. Спрос на многие нефтепродукты в мире резко сократился вследствие значительного снижения мировой экономической активности из-за пандемии коронавируса. Окончание срока действия сделки ОПЕК+ лишь усугубило ситуацию», – сообщило агентство.

Цены на мировом нефтяном рынке начали снижаться в январе, после начала эпидемии коронавируса и последовавшим падением спроса на топливо. Обвал произошел 9 марта после развала сделки ОПЕК и России. Саудовская Аравия, а позднее Ирак, Кувейт и ОАЭ также заявили, что готовы продавать нефть со скидками от мировой цены.