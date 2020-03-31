Польша в арбитраже добилась от России снижения цены на газ

Польская «PGNiG» выиграла у российского «Газпрома» суд на $1,5 млрд. Суд принял решение пересмотреть ценовую формулу на поставку газа по газопроводу «Ямал-Европа» ретроактивно с ноября 2014 года.

Польская газовая компания «PGNiG» заявила, что выиграла у российского газового монополиста «Газпром» арбитраж на $1,5 млрд, сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой агентство «Bloomberg».

«Победа «PGNiG». Арбитражный трибунал в Стокгольме объявил о снижении цены газа «Газпрома» для «PGNiG», – говорится в заявлении польской стороны.

В «Газпроме», однако, пока не подтверждают оценку размера компенсации. В компании заявили, что в понедельник, 30 марта, «Газпром экспорт» только получил решение Арбитражного трибунала в Стокгольме по данному делу.

«В настоящее время мы изучаем данное решение. Пока давать какие-либо оценки суммам возможных выплат преждевременно», – говорится в комментарии.

Суд принял решение пересмотреть ценовую формулу на поставку газа по газопроводу «Ямал-Европа» ретроактивно с ноября 2014 года. По оценке «PGNiG», теперь она получит компенсацию переплаты от «Газпрома» с ноября 2014 по февраль 2020 года в размере $1,5 млрд. Суд сделал возможной более прямую связь ценовой формулы с ценами на газ на европейских рынках, что приведет к существенному улучшению условий коммерческой деятельности.

«PGNiG» инициировала разбирательство против ПАО «Газпром» и «Газпром экспорта» в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество – 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года.

Напомним, «PGNiG» планирует совместно с украинской «ЭРУ Трейдинг» добывать газ во Львовской области.