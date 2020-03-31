Выполнены все условия для кредита МВФ: Рада приняла закон о рынке земли

Верховная Рада приняла закон о рынке земли, принятие которого является одним из условий получения кредита МВФ. Отмену моратория на землю поддержали 259 депутатов при минимально необходимых 226.

В ночь на вторник, 31 марта, Верховная Рада Украины на внеочередном пленарном заседании отменила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения с июля 2021, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

За законопроект №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» проголосовали 259 депутатов при минимально необходимых 226.

Отмену моратория на землю поддержали депутаты фракций «Слуга народа», «Европейская солидарность», «Голос» и группа «Доверие». Закон был принят в целом.

На внеочередное заседание парламента по рассмотрению законопроекта о рынке земли прибыл президента Владимир Зеленский.

Во время голосования фракция «ОПЗЖ» блокировала трибуну, протестуя против принятия этого закона.

Напомним, в первом чтении законопроект о земле приняли еще в середине ноября 2019 года. Ко второму чтению были поданы больше 4 тысяч правок.

Владимир Зеленский отмечал, что голосование за законопроект о рынке земли во втором чтении – это лишь первый этап земельной реформы. В дальнейшем необходимо принять закон о референдуме и упорядочить земельные кадастры.

Кроме того Верховная Рада приняла «антиколомойский» закон, который регулирует банковскую деятельность и является вторым условием выделения кредита Украине.