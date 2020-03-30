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«Русский мир» против коронавируса: в Луганске прошел массовый молебен против пандемии

В оккупированном Луганске «ударили» по коронавирусу массовой молитвой.

В оккупированном Луганске устроили массовый молебен об исцелении от коронавируса COVID-19, сообщает «Украинская Правда» со ссылкой на пророссийские источники оккупированного Донбасса

Сообщается, что молебен состоялся в луганском храме-часовне. В нем приняли участие прихожане храма, врачи и представители медицинского персонала дерматовенерологического, онкологического и противотуберкулезного диспансеров.

Фото с молебна в Луганске.
Фото с молебна в Луганске.
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Одним из организаторов мероприятия выступил «председатель комиссии по развитию здравоохранения и физической культуры Общественной палаты «ЛНР» Владимир Радионов.

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Он напомнил, что во время распространения опасных болезней в православной церкви традиционно служится «молебное пение во время губительного поветрия и смертоносной заразы».

«Испокон веков для верующих людей было обычным делом во время поветрий холеры или чумы накладывать на себя многодневный пост, совершать молебны и крестные ходы с чудотворными иконами или к святым местам», – заявил «чиновник».

Радионов подчеркнул, что ОРЛО «нет зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, поэтому мы молимся о тех, кто болеет во всем мире».

Источник Украинская Правда

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