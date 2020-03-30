В Верховной Раде пытались заблокировать рассмотрение законопроекта о банках

Рассмотрение законопроекта о банках в профильном комитете Рады заблокировано из-за отсутствия кворума. Заседание перенесли на 13:00.

Рассмотрение так называемого антиколомойского законопроекта о банках в парламентском Комитете по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики заблокировано из-за отсутствия кворума, сообщил на своей странице в Facebook нардеп фракции «Слуга народа» Егор Чернев.

Пока заседание не закрыто, его перенесли на 13:00.

По словам нардепа, не пришли такие депутаты: Игорь Абрамович (ОПЗЖ), Андрей Холодов (СН), Игорь Палица («За будущее»), Андрей Николаенко («Батькивщина»), Элла Репина (СН), Алексей Леонов (СН), Алексей Устенко (СН), Дарья Володина (СН), Тарас Козак (ОПЗЖ), Олег Кулинич (Довира), Анастасия Ляшенко (СН), Юрий Солод (ОПЗЖ), Нина Южанина («ЕС»). Депутат Александр Герега («За будущее») находится на больничном, Галина Васильченко («Голос») лежит в больнице.

«Надеюсь, коллеги все же доедут и поддержат законопроект, который даст шанс Украине удержаться от дефолта», – написал Чернев.

Напомним, что Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде обновленный законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Его принятие является одним из требований Международного валютного фонда.

Законопроект называют «антиколомойским», поскольку пока что наибольшее значение он имеет для государственного Приватбанка в противостоянии с бывшим владельцем, бизнесменом Игорем Коломойским.

Депутат Верховной Рады Егор Чернев из президентской фракции «Слуга народа» заявил, что голосов за законопроект №3260 о гарантиях невозвращения банков бывшим владельцам может не хватить.

26 марта глава МВФ Кристалина Георгиева назвала два условия для выделения денег Украине. Это принятие закона о невозврате банков бывшим владельцам и голосование за рынок земли.

При этом она сообщила, что сумма новой кредитной программы может быть больше, чем 5,5 млрд долларов, о которых договаривались в 2019 году.

Украина еще в начале декабря 2019 года предварительно договорилась с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования на $5,5 млрд. Окончательное решение должен принять совет директоров Фонда после выполнения Киевом последних предварительных мер, в том числе принятия ряда законов.

Одним из них и является законопроект об отдельных вопросах функционирования банковской системы.

UPD: засідання Комітету відбулось. Кворум був. Рішення про направлення законопроєкту у сесійну залу прийнято. Дякую… Geplaatst door Єгор Чернєв op Maandag 30 maart 2020

Позже появилась информация о том Рада проведет еще одно, уже третье внеочередное заседание в 16:30. Депутаты должны будут рассмотреть земельную реформу и “антиколомойский” закон.

Всего на повестке дня четыре вопроса:

1) О назначении Максима Степанова министром здравоохранения Украины.

2) О назначении Сергея Марченко министром финансов Украины.

3) Проекты законов Украины, поданные как альтернативные проекту закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы (№2571).

4) Проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об условиях оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10).

Еще позже стало известно что Верховная Рада поддержала в первом чтении “антиколомойский” закон

Предполагалось, что предварительные меры будут выполнены в январе-начале февраля, что позволит вынести украинский вопрос на совет директоров МВФ в феврале. Однако Рада только начала рассматривать во втором чтении законопроект о рынке земли.

30 марта на сайте Рады появилась повестка дня внеочередного заседания. Парламент рассмотрит 13 вопросов, среди которых борьба с коронавирусом и назначение новых министров. Законопроекты о банках и земле рассматриваться пока не будут.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне предупредил депутатов, что от их решения в понедельник зависит, получит ли Украина 10 миллиардов долларов международной финансовой помощи или столкнется с угрозой дефолта.