В Украине выявлено почти полтысячи случаев заражения коронавирусом

Количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 480, умер еще один человек. Общее количество летальных исходов – 11 случаев.
В Украине зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни, из них 11 – летальные. Шестеро пациентов выздоровели, сообщила пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.
«По состоянию на 10:00 30 марта, в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировали 62 новых случая», – говорится в сообщении.
Статистика по областям:
– Винницкая – 23 случая;
– Волынская – 2;
– Днепропетровская – 8;
– Донецкая — 6;
– Житомирская – 5;
– Закарпатская – 1;
– Запорожская – 11;
– Ивано-Франковская – 41;
– Кировоградская – 4;
– Киев – 102;
– Киевская область – 49;
– Львовская – 6;
– Луганская – 2;
– Одесская – 8;
– Ровенская – 11;
– Сумская – 9;
– Тернопольская – 60;
– Харьковская – 1;
– Херсонская – 1;
– Хмельницкая – 2;
– Черновицкая – 75;
– Черкасская – 50;
– Черниговская – 2.
Данные с временно оккупированных территорий и Крыма отсутствуют.
Распределение подтвержденных случаев по возрастным группам:
– от 0 до 10 лет – 5%;
– от 10 до 20 – 4%;
– от 20 до 30 – 21%;
– от 30 до 40 – 21%;
– от 40 до 50 – 20%;
– от 50 до 60 – 23%;
– от 60 до 70 – 12%;
– от 70 до 80 – 3%.
В Центре общественного здоровья добавили, что летальные случаи зафиксированы:
– по одному умершему от коронавируса в Житомирской, Сумской, Тернопольской и Черновицкой областях;
– по два человека умерло в Киевской и Ровенской.
– трое умерло в Ивано-Франковской области.
Підтверджено 480 випадків COVID-19(станом на 10:00, 30 березня)За результатами досліджень вірусологічної…
Geplaatst door Центр громадського здоров’я України op Maandag 30 maart 2020
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«По состоянию на утро 30 марта в Центр поступило 298 случаев подозрения на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 2264 сообщений о подозрении на коронавирус», – говорится в сообщении.
Напомним, в Украине по состоянию на вечер воскресенья, 29 марта, число заразившихся коронавирусом выросло на 57 и составило 475 случаев. Умерли 10 человек.