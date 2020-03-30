В Украине выявлено почти полтысячи случаев заражения коронавирусом

Количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 480, умер еще один человек. Общее количество летальных исходов – 11 случаев.

В Украине зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни, из них 11 – летальные. Шестеро пациентов выздоровели, сообщила пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

«По состоянию на 10:00 30 марта, в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировали 62 новых случая», – говорится в сообщении.

Статистика по областям:

Инфографика по заболеванию коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеванию коронавирусом в Украине. Пред 1 из 2 След

– Винницкая – 23 случая;

– Волынская – 2;

– Днепропетровская – 8;

– Донецкая — 6;

– Житомирская – 5;

– Закарпатская – 1;

– Запорожская – 11;

– Ивано-Франковская – 41;

– Кировоградская – 4;

– Киев – 102;

– Киевская область – 49;

– Львовская – 6;

– Луганская – 2;

– Одесская – 8;

– Ровенская – 11;

– Сумская – 9;

– Тернопольская – 60;

– Харьковская – 1;

– Херсонская – 1;

– Хмельницкая – 2;

– Черновицкая – 75;

– Черкасская – 50;

– Черниговская – 2.

Данные с временно оккупированных территорий и Крыма отсутствуют.

Распределение подтвержденных случаев по возрастным группам:

– от 0 до 10 лет – 5%;

– от 10 до 20 – 4%;

– от 20 до 30 – 21%;

– от 30 до 40 – 21%;

– от 40 до 50 – 20%;

– от 50 до 60 – 23%;

– от 60 до 70 – 12%;

– от 70 до 80 – 3%.

В Центре общественного здоровья добавили, что летальные случаи зафиксированы:

– по одному умершему от коронавируса в Житомирской, Сумской, Тернопольской и Черновицкой областях;

– по два человека умерло в Киевской и Ровенской.

– трое умерло в Ивано-Франковской области.

Підтверджено 480 випадків COVID-19(станом на 10:00, 30 березня)За результатами досліджень вірусологічної… Geplaatst door Центр громадського здоров’я України op Maandag 30 maart 2020

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«По состоянию на утро 30 марта в Центр поступило 298 случаев подозрения на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 2264 сообщений о подозрении на коронавирус», – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине по состоянию на вечер воскресенья, 29 марта, число заразившихся коронавирусом выросло на 57 и составило 475 случаев. Умерли 10 человек.