Судороги: пойманный на коррупции Ермак хочет покарать разоблачителя через СБУ и ГБР

Ермак решил обратиться в СБУ и ГБР из-за публикации нардепом Леросом видео с его братом. Глава Офиса президента заявил, что депутат перешел «красные линии».

Глава Офиса президента Андрей Ермак решил обратиться в Службу безопасности и Украины и Государственное бюро расследований из-за публикации нардепом Гео Леросом видео с его братом, говорится в заявлении Ермака в ответ на пост Лероса с видеозаписями, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на должности в органах власти.

«Сегодня мной будут поданы заявления в СБУ и ГБР по распространенного видео с моим братом Ермаком Денисом. Я хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств осуществления этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались у Гео Лероса», – заявил Ермак.

По его мнению, этой публикацией Лерос перешел «красные линии», «за которыми начинается моральная деградация личности».

«Очень жаль, что личные интересы для тебя оказались важнее общую цель, с которой партия «слуги народа» шла на выборы – сделать Украину лучше. Бог тебе судья. Рекомендую подготовиться, потому что придется отвечать публично за каждое слово твоей лжи! Придется, кто бы за тобой не стоял! Очень печально что такой, как ты оказался в партии Слуга Народу среди многих достойных людей, которые тоже, надеюсь, дадут оценку твоим действиям», – написал Ермак.

Доброго всім дня! Сьогодні мною будуть подані заяви до СБУ та ДБР щодо розповсюдженого відео з моїм братом Єрмаком… Geplaatst door Андрій Єрмак op Zondag 29 maart 2020

Ранее Гео Лерос опубликовал на своей странице в Facebook видео с братом Андрея Ермака.

«Видео доказательства как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку(привет из рф), ну и конечно заработок на государстве», – пишет Лерос.

Кромке того его пост содержит ряд выпадов в адрес главы Офиса президента и его брата.

«Киев помнит героев, из-за которых столица превратилась в город ларьков и нелегальных парковок, киноиндустрия помнит мелких жуликов, которые кидали всех, кто не мог постоять за себя, а сейчас страна с ужасом смотрит, как дерибанят Украину, а что останется, отдадут стране поребрика», – подчеркнул Лерос.

Видео доказательства как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в… Geplaatst door Geo Leros op Zondag 29 maart 2020

«Это все звения одной цепи, одно барыжное ДНК, которое уничтожает все живое, оставляя выезженную землю. Андрей Борисович, ты враг Украины и тебе лучше уйти, пока по-хорошему», – отметил он.

Напомним, что Гео Лерос стал депутатом Верховной Рады по списку «Слуги народа» на выборах 2019 года.

В марте 2020 года Лерос вместе с несколькими десятками других депутатов Верховной Рады от «Слуги народа» раскритиковал подход Андрея Ермака к мирному урегулированию на Донбассе.

Через неделю после этого он был уволен с должности советника президента Владимира Зеленского.