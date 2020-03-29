В Украине выделили более 200 больниц для лечения зараженных коронавирусом

Минздрав определил 240 больниц для пациентов с коронавирусом. Для госпитализации подготовили больше 4 тысяч боксов и 67 тысяч койко-мест.
Министерство здравоохранения определило список из 240 больниц, которые в первую очередь будут принимать пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.
В этих больницах предусмотрены 4,1 тысяча мест для изоляции больных и 67 тысяч койко-мест. Есть около 1800 аппаратов искусственной вентиляции легких. Общее количество сотрудников – 5855 врачей (инфекционистов, анестезиологов, терапевтов, педиатров).
Если этого не хватит, в Минздраве не исключают увеличения количества больниц, задействованных в лечении инфицированных.
Определенные министерством больницы предназначены для госпитализации пациентов, состояние которых ухудшается.
|Код ЄДРПОУ
|Назва закладу
|Область
|1982502
|КНП «Вінницька центральна районна клінічна лікарня» Вінницької районної ради
|Вінницька
|1982525
|КНП «Жмеринська центральна районна лікарня» Жмеринської районної ради
|Вінницька
|1982554
|КНП «Калинівська центральна районна лікарня» Калинівської районної ради
|Вінницька
|1982591
|КНП «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могілів-Подільської міської ради
|Вінницька
|1982666
|КНП «Тростянецька центральна районна лікарня»
|Вінницька
|1982695
|КНП «Хмільницька центральна районна лікарня» Хмільницької районної ради
|Вінницька
|5484126
|КНП «Вінницька міська клінічна лікарня №1»
|Вінницька
|33868196
|КНП «Шаргородська центральна районна лікарня» Шаргородської районної ради Вінницької області
|Вінницька
|34004453
|КНП «Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня Вінницької обласної ради»
|Вінницька
|35814729
|КНП «Козятинська центральна районна лікарня Козятинської районної ради»
|Вінницька
|1982940
|КНП Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання Ковельської міської ради Волинської області «Ковельська центральна районна лікарня»
|Волинська
|1983016
|КНП «Нововолинська центральна міська лікарня»
|Волинська
|1983163
|КНП «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради
|Волинська
|3398983
|КНП «Волинська обласна інфекційна лікарня» Волинської обласної ради
|Волинська
|3399089
|КНП «Луцький клінічний пологовий будинок»
|Волинська
|21751226
|КНП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» Волинської обласної ради
|Волинська
|37271416
|КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради»
|Волинська
|38856054
|КНП «Ківерцівське районне територіальне медичне об’єднання» Ківерцівської районної ради
|Волинська
|1280527
|КНП «Міська клінічна лікарня № 4» Дніпровської міської ради
|Дніпропетровська
|1984441
|КНП «Міська клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради
|Дніпропетровська
|1984624
|КНП «Міська клінічна лікарня № 16» Дніпровської міської ради
|Дніпропетровська
|1984659
|КНП «Міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є. Г. Попкової» Дніпровської міської ради
|Дніпропетровська
|1985127
|КНП «Міська дитяча клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради
|Дніпропетровська
|1985423
|КП «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова» Дніпропетровської обласної ради»
|Дніпропетровська
|1985995
|КНП «Криворізька міська лікарня №7» Криворізької міської ради
|Дніпропетровська
|1986115
|КНП «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради
|Дніпропетровська
|1987273
|КНП «Новомосковська центральна міська лікарня» Новомосковської міської ради»
|Дніпропетровська
|1987416
|КНП «Першотравенська міська лікарня» Першотравенської міської ради
|Дніпропетровська
|1989160
|КНП «Синельниківська центральна міська лікарня» Синельниківської міської ради»
|Дніпропетровська
|5411245
|КНП Кам’янської міської ради «Міська лікарня №7»
|Дніпропетровська
|1989728
|КНП «Великоновосілківська центральна районна лікарня»
|Донецька
|1989763
|КНП «Волноваська центральна районна лікарня»
|Донецька
|1990648
|КНП «Перинатальний центр м. Маріуполь»
|Донецька
|1990217
|КНП «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут»
|Донецька
|1990418
|КНП «Центральна міська лікарня» м. Торецька
|Донецька
|1990654
|КНП Маріупольської Міської Ради «Маріупольська міська лікарня №4 ІМ. І.К. Мацука»
|Донецька
|1990660
|КНП Маріупольської міської ради «Маріупольська міська лікарня Швидкої медичної допомоги»
|Донецька
|1990756
|КНП «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Костянтинівської міської ради»
|Донецька
|1990810
|КНП «Міська лікарня №3» Краматорської міської ради
|Донецька
|3096940
|КНП «Інфекційна лікарня м. Костянтинівка»
|Донецька
|31338129
|КНП «Інфекційна лікарня м. Мирноград»
|Донецька
|42170577
|КНП «Обласний перинатальний центр м. Краматорськ»
|Донецька
|5480826
|КУ «Маріупольська міська лікарня №9 – медико-санітарна частина працівників департаменту морського флоту»
|Донецька
|1991671
|КНП «Центральна районна лікарня» Житомирської районної ради
|Житомирська
|1991731
|КНП «Центральна районна лікарня ім. Д.І.Потєхіна» Коростишівської районної ради
|Житомирська
|1991754
|КНП «Любарська центральна районна лікарня» Любарської районної ради
|Житомирська
|1991783
|КНП «Малинська міська лікарня» Малинської міської ради
|Житомирська
|1991820
|КНП «Новоград-Волинське
міськрайонне територіальне медичне об’єднання»
|Житомирська
|1991872
|КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради
|Житомирська
|1991961
|КНП «Чуднівська центральна районна лікарня»
|Житомирська
|1992015
|КНП «Бердичівська МЛ» Бердичівської міської ради
|Житомирська
|1992050
|КНП «Коростенська Центральна міська лікарня Коростенської міської ради»
|Житомирська
|2774119
|КНП «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня»
|Житомирська
|42435766
|КНП «Овруцька міська лікарня» Овруцької міської ради
|Житомирська
|42788614
|КП «Лікарня №1» Житомирської міської ради
|Житомирська
|1992156
|КНП “Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. Андрія новака Закарпатської обласної ради”
|Закарпатська
|1992268
|КНП “Обласна дитяча лікарня” Закарпатської обласної ради
|Закарпатська
|1992430
|КНП «Виноградівська районна лікарня Виноградівської районної ради Закарпатської області»
|Закарпатська
|1992506
|КНП «Виноградівська районна лікарня Виноградівської районної ради Закарпатської області»
|Закарпатська
|1992587
|КНП «Іршавська районна лікарня» Іршавської районної ради Закарпатської області
|Закарпатська
|1992682
|КНП «Тячівська районна лікарня» Тячівської районної ради
|Закарпатська
|1992819
|КНП “Центральна міська клінічна лікарня” Ужгородської міської ради
|Закарпатська
|1992831
|КНП «Мукачівська центральна районна лікарня»
|Закарпатська
|26098930
|КНП “Обласний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр” Закарпатської обласної ради
|Закарпатська
|26464978
|КНП «Обласна клінічна інфекційна лікарня» Закарпатської обласної ради
|Закарпатська
|38802040
|КНП “Ужгородський міський пологовий будинок” Ужгородської міської ради
|Закарпатська
|43221703
|КНП «Хустська ЦРЛ ім. Віцинського Остапа Петровича» Хустської районної ради Закарпатської області
|Закарпатська
|1992908
|КНП «Василівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Василівської районної ради Запорізької області
|Запорізька
|1992914
|КНП «Вільнянська районна багатопрофільна лікарня» Вільнянської районної ради
|Запорізька
|1992953
|КНП «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської районної ради Запорізької області
|Запорізька
|1992972
|КНП «Пологівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Пологівської районної ради Запорізької області
|Запорізька
|1992989
|КП «Приморська центральна районна лікарня» Приморської районної ради Запорізької області
|Запорізька
|1993032
|КНП «Якимівська центральна районна лікарня» Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області
|Запорізька
|2005131
|КНП «Дніпрорудненська багатопрофільна міська лікарня» Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області
|Запорізька
|5395687
|КНП «Пологовий будинок №4» Запорізької міської ради
|Запорізька
|5498648
|КНП «Міська лікарня №2» Запорізької міської ради
|Запорізька
|5498683
|КНП «Міська лікарня №6» Запорізької міської ради
|Запорізька
|5498694
|КНП «Міська лікарня №9» Запорізької міської ради
|Запорізька
|5498720
|КНП «Територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» Мелітопольської міської ради Запорізької області
|Запорізька
|5498789
|КНП «Міська дитяча лікарня №5» Запорізької міської ради
|Запорізька
|5498849
|КНП «Обласна інфекційна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради
|Запорізька
|35535544
|КНП «Міська лікарня №7» Запорізької міської ради
|Запорізька
|39029713
|КНП Бердянської міської ради «Бердянське територіальне медичне об’єднання»
|Запорізька
|41477873
|КП «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Токмацької міської ради
|Запорізька
|41955911
|КП «Веселівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Веселівської селищної ради
|Запорізька
|42594137
|КНП «Спеціалізована медико-санітарна частина» Енергодарської міської ради Запорізької області
|Запорізька
|1993291
|КНП «Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня Івано-Франківської обласної ради»
|Івано-Франківська
|1993305
|КНП «Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради
|Івано-Франківська
|1993322
|КНП «Міська клінічна лікарня № 1 Івано-франківської міської ради
|Івано-Франківська
|1993428
|КНП «Городенківська центральна районна лікарня» Городенківської районної ради
|Івано-Франківська
|1993457
|КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської районної ради Івано-Франківської області
|Івано-Франківська
|1993546
|КНП «Косівська центральна районна лікарня» Косівської районної ради Івано-Франківської області
|Івано-Франківська
|1993575
|КНП «Надвірнянська центральна районна лікарня» Надвірнянської районної ради
|Івано-Франківська
|1993612
|КНП «Рожнятівська центральна районна лікарня» Рожнятівської районної ради
|Івано-Франківська
|2009637
|КНП » Івано-Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр Івано-Франківської обласної ради»
|Івано-Франківська
|25596594
|КНП «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської районної ради
|Івано-Франківська
|1993664
|КНП «Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
|Київ
|1993730
|КНП «Київський міський пологовий будинок №5» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
|Київ
|1994095
|КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
|Київ
|4350694
|КНП «Київська міська дитяча клінічна №1» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
|Київ
|5496796
|КНП «Київський міський пологовий будинок №3» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
|Київ
|25680295
|КНП «Київська міська клінічна лікарня № 9» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
|Київ
|30212155
|КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
|Київ
|1994385
|КНП Васильківської районної ради “Васильківська центральна районна лікарня”
|Київська
|1994422
|КНП «Яготинська центральна районна лікарня» Яготинської районної ради
|Київська
|1994451
|КНП Київської обласної ради «Київська обласна дитяча лікарня»
|Київська
|1994497
|КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» Броварської районної та Броварської міської ради
|Київська
|1994592
|КНП Білоцерківської міської ради “Білоцерківська міська лікарня №3”
|Київська
|1994617
|КНП Білоцерківської міської ради “Білоцерківський пологовий будинок”
|Київська
|1994669
|КНП «Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради»
|Київська
|24880520
|КНП Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №1»
|Київська
|34019061
|КНП Київської обласної ради «Київська обласна дитяча лікарня №2»
|Київська
|1994942
|КНП «Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради»
|Кіровоградська
|1995143
|КНП «Добровеличківська центральна районна лікарня» Добровеличківської районної ради Кіровоградської області
|Кіровоградська
|1995203
|КНП «Маловисківська центральна районна лікарня»
|Кіровоградська
|5493838
|КП «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради
|Кіровоградська
|5493846
|КНП «Центральна міська лікарня» Міської ради міста Кропивницького»
|Кіровоградська
|1983683
|КНП «Рубіжанська центральна міська лікарня» Рубіжанської міської ради Луганської області
|Луганська
|1983714
|КНП «Старобільське районне територіальне медичне об’єднання» Старобільської районної ради Луганської області
|Луганська
|5401658
|КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня»
Лисичанської міської ради Луганської області
|Луганська
|37336064
|КНП «Біловодська багатопрофільна лікарня» Біловодської селищної ради Луганської області
|Луганська
|37747995
|КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» Сєвєродонецької міської ради Луганської області
|Луганська
|1984263
|КНП Львівської обласної ради «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня»
|Львівська
|1996326
|КНП «Кам`янка-Бузька центральна районна лікарня»
|Львівська
|1996958
|КНП «Стрийська центральна міська лікарня»
|Львівська
|1997248
|КНП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська центральна районна лікарня»
|Львівська
|1997645
|КНП «8-А міська клінічна лікарня м.Львова»
|Львівська
|1998147
|КНП Львівської обласної ради «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр»
(центр легеневого здоров’я)
|Львівська
|1998161
|КНП Львівської обласної ради «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи»
|Львівська
|13821460
|КНП «Стебницька міська лікарня» Дрогобицької міської ради
|Львівська
|22398210
|КНП Яворівської районної ради Львівської області «Яворівська центральна районна лікарня»
|Львівська
|41045137
|КНП «Рудківська лікарня» Рудківської міської ради
|Львівська
|1998319
|КНП «Первомайська центральна районна лікарня» Первомайської районної ради Миколаївської області
|Миколаївська
|5483078
|КНП Миколаївської міської ради «Міська лікарня №1»
|Миколаївська
|5483138
|КНП Миколаївської міської ради «Пологовий будинок №1»
|Миколаївська
|43443474
|КНП «Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб» Миколаївської обласної ради
|Миколаївська
|1982146
|КНП «Дунайська обласна лікарня» Одеської обласної ради»
|Одеська
|1982212
|КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області
|Одеська
|1998803
|КНП «Подільська міська лікарня Подільської міської ради»
|Одеська
|1999023
|КНП «Міська клінічна інфекційна лікарня» Одеської міської ради
|Одеська
|5446427
|КНП «Пологовий будинок №2» Одеської міської ради
|Одеська
|21008313
|КНП «Одеський обласний клінічний медичний центр Одеської обласної ради»
|Одеська
|26418688
|КНП Ізмаїльської районної ради «Центральна районна лікарня»
|Одеська
|1999218
|КНП «Гадяцька центральна районна лікарня» Гадяцької районної ради
|Полтавська
|1999299
|КНП Карлівська ЦРЛ ім. Л. В. Радевича
|Полтавська
|1999307
|КНП «Кобеляцька центральна районна лікарня» Кобеляцької районної ради Полтавської області
|Полтавська
|1999359
|КНП Лохвицька районна лікарня Лохвицької районної ради
|Полтавська
|1999388
|КП «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради
|Полтавська
|1999402
|КНП «Миргородська центральна районна лікарня» Миргородської районної ради
|Полтавська
|1999483
|КНП «Решетилівська центральна районна лікарня Решетилівської районної ради Полтавської області»
|Полтавська
|1999626
|КНП «Лікарня інтенсивного лікування I рівня м.Горішні Плавні Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області»
|Полтавська
|1999655
|КП «1-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради»
|Полтавська
|1999661
|КП Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня Полтавської обласної ради
|Полтавська
|5385571
|КНП «Кременчуцька міська дитяча лікарня»
|Полтавська
|41318879
|КНП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»
|Полтавська
|1999796
|КНП «Сарненська центральна районна лікарня» Сарненської районної ради
|Рівненська
|1999842
|КНП «Рокитнівська центральна районна лікарня» Рокитнівської районної ради
|Рівненська
|1999907
|КНП «Костопільська центральна районна лікарня» Костопільської районної ради
|Рівненська
|2000085
|КНП «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради
|Рівненська
|37624798
|КНП «Дубенська центральна районна лікарня» Дубенської районної ради
|Рівненська
|1981477
|КНП «Роменська центральна районна лікарня»
|Сумська
|1981508
|КНП «Тростянецька міська лікарня» Тростянецької міської ради
|Сумська
|1981514
|КНП «Шосткинська центральна районна лікарня» Шосткинської міської ради
|Сумська
|2000334
|КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради
|Сумська
|2007489
|КНП Білопільської районної ради «Білопільська центральна районна лікарня»
|Сумська
|2007532
|КНП Конотопської міської ради «Конотопська центральна районна лікарня ім. академіка Михайла Давидова»
|Сумська
|2007549
|КП «Кролевецька центральна районна лікарня» Кролевецької районної ради
|Сумська
|5481004
|КНП Сумської обласної ради «Сумський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер»
|Сумська
|36897937
|КНП Сумської обласної ради «Обласний клінічний перинатальний центр»
|Сумська
|2000435
|КНП «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради
|Тернопільська
|2000493
|КНП «Борщівська районна лікарня» Борщівської районної ради
|Тернопільська
|2000547
|КНП «Бучацька центральна районна лікарня» Бучацької районної ради
|Тернопільська
|2000582
|КНП «Гусятинська комунальна районна лікарня» Гусятинської районної ради
|Тернопільська
|2000659
|КНП «Заліщицька центральна районна лікарня» Заліщицької районної ради
|Тернопільська
|2000792
|КНП «Козівська центральна районна лікарня» Козівської районної ради
|Тернопільська
|2000866
|КНП ,,Почаївська районна комунальна лікарня” Кременецької районної ради Тернопільської області
|Тернопільська
|2000903
|КНП «Лановецька центральна районна лікарня»
|Тернопільська
|2000961
|КНП ,,Скалатська комунальна районна лікарня” Скалатської міської ради
|Тернопільська
|2000984
|КНП «Підволочиська центральна районна лікарня» Підволочиської районної ради
|Тернопільська
|2001185
|КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради
|Тернопільська
|2001297
|КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»
|Тернопільська
|2001311
|КНП ,,Тернопільська університетська лікарня” Тернопільської обласної ради (4 корпус)
|Тернопільська
|2001328
|КНП ,,Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр” Тернопільської обласної ради
|Тернопільська
|4528442
|КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня»
|Тернопільська
|14030985
|КНП ,,Тернопільський обласний медичний центр соціально небезпечних захворювань” Тернопільської обласної ради
|Тернопільська
|35492401
|КНП ,,Тернопільський обласний перинатальний центр ,,Мати і дитина”
|Тернопільська
|36338715
|КНП «Монастириська центральна районна лікарня» Монастириської районної ради
|Тернопільська
|2001759
|КНП «Міський клінічний пологовий будинок №2 імені М.Х. Гельферіха» Харківської міської ради
|Харківська
|2002380
|КНП «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» Чугуївської районної ради Харківської області
|Харківська
|2003787
|КНП «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17» Харківської міської ради
|Харківська
|2002701
|КНП «Красноградська центральна районна лікарня»
|Харківська
|2002730
|КНП «Первомайська центральна районна лікарня»
|Харківська
|2002859
|КНП «Валківська центральна районна лікарня»
|Харківська
|2002990
|КНП «Вовчанська центральна районна лікарня» Вовчанської районної ради Харківської області
|Харківська
|2003178
|КНП «Зміївська центральна районна лікарня» Зміївської районної ради Харківської області
|Харківська
|2003534
|КНП Харківської обласної ради «Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня»
|Харківська
|2003570
|КНП Харківської обласної ради „Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення“
|Харківська
|2003600
|КНП Харківської обласної ради «Обласна дитяча клінічна лікарня»
|Харківська
|2003652
|КНП Харківської обласної ради «Обласна клінічна інфекційна лікарня»
|Харківська
|2003770
|КНП «Міська клінічна лікарня № 13» Харківської міської ради
|Харківська
|2003793
|КНП Балаклійської районної ради Харківської області «Балаклійська центральна клінічна районна лікарня»
|Харківська
|2003899
|КНП «Богодухівська центральна районна лікарня» Богодухівської районної ради
|Харківська
|40199749
|КНП «Лозівське територіальне медичне обєднання» Лозівської міської ради Харківської області
|Харківська
|42582687
|КНП «Куп’янське територіальне медичне об’єднання» Куп’янської міської ради Харківської області
|Харківська
|2003913
|КНП «Бериславська центральна районна лікарня»
|Херсонська
|2003971
|КНП «Генічеська центральна районна лікарня» Генічеської районної ради Херсонської області
|Херсонська
|2003988
|КП «Голопристанська центральна районна лікарня»
|Херсонська
|2004025
|КНП «Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради»
|Херсонська
|2004060
|КНП «Скадовська центральна районна лікарня»
|Херсонська
|2004083
|КНП «Олешківська центральна районна лікарня»
|Херсонська
|2004108
|КНП «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка»
|Херсонська
|2004120
|КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних»
|Херсонська
|5396876
|КНП «Херсорнська міська клінічна лікарня ім. О.С.Лучанського»
|Херсонська
|26083704
|КНП «Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г. І. Горбачевського» ХОР
|Херсонська
|2004255
|КНП «Дунаєвецька центральна районна лікарня»
|Хмельницька
|2004410
|КНП «Славутська центральна районна лікарня”ім. Ф.М. Михайлова Славутської районної ради Хмельницької області
|Хмельницька
|2004752
|КНП «Хмельницька інфекціна лікарня» Хмельницької міської ради
|Хмельницька
|2004976
|КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня»
|Черкаська
|2005036
|КНП «Уманська міська лікарня» Уманської міської ради
|Черкаська
|2005303
|КНП «Золотоніська центральна районна лікарня»
|Черкаська
|2005484
|КНП «Черкаська центральна районна лікарня Черкаської районної ради»
|Черкаська
|2005496
|КНП «Шполянська центральна районна лікарня імені братів М.С. і О.С.Коломійченків Шполянської районної ради»
|Черкаська
|2005585
|КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради»
|Черкаська
|1110972
|КНП «Міська лікарня №1» Чернівецької міської ради
|Чернівецька
|2005674
|КНП «Кельменецька центральна районна лікарня» Кельмненцької районної ради
|Чернівецька
|2005680
|КНП «Кіцманська центральна районна лікарня» Кіцмвнської районної ради
|Чернівецька
|2005705
|КНП Глибоцької районної ради «Глибоцька центральна районна лікарня»
|Чернівецька
|2005832
|КНП «Новоселицька районна лікарня» Новоселицької районної ради
|Чернівецька
|2005852
|КНП «Сокирянська районна лікарня» Сокирянської районної ради
|Чернівецька
|2005869
|КНП «Сторожинецька центральна районна лікарня» Старожинецької районної ради
|Чернівецька
|2005875
|КНП «Хотинська районна лікарня» Хотинської районної ради
|Чернівецька
|43288621
|КНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня»
|Чернівецька
|43291042
|КНП «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня»
|Чернівецька
|2006277
|КНП Козелецької районної ради «Козелецька районна лікарня»
|Чернігівська
|2006544
|КНП «Чернигівська центральна районна лікарня» Чернигівської районної ради Чернигівської області
|Чернігівська
|2006604
|КНП «Чернигівська
обласна дитяча лікарня» Чернигівської обласної ради
|Чернігівська
|2006610
|КНП «Пологовий будинок Чернигівської міської ради»
|Чернігівська
|2774125
|КНП «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» Ніжинської міської ради Чернигівської області
|Чернігівська
|14233274
|КНП «Чернигівська міська лікарня №2» Чернигівської міської ради
|Чернігівська
|34549336
|КНП «Прилуцька центральна міська лікарня»
|Чернігівська
Пациенты, испытывающие симптомы COVID-19, не должны обращаться самостоятельно в эти учреждения здравоохранения, так как это может угрожать их здоровью. При обнаружении симптомов COVID-19 пациентам нужно позвонить своему семейному врачу. А при наличии тяжелых симптомов – температура выше 38 и не сбивается, затрудненное дыхание – звонить 103.