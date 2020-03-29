В Украине выделили более 200 больниц для лечения зараженных коронавирусом

Минздрав определил 240 больниц для пациентов с коронавирусом. Для госпитализации подготовили больше 4 тысяч боксов и 67 тысяч койко-мест.

Министерство здравоохранения определило список из 240 больниц, которые в первую очередь будут принимать пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

В этих больницах предусмотрены 4,1 тысяча мест для изоляции больных и 67 тысяч койко-мест. Есть около 1800 аппаратов искусственной вентиляции легких. Общее количество сотрудников – 5855 врачей (инфекционистов, анестезиологов, терапевтов, педиатров).

Если этого не хватит, в Минздраве не исключают увеличения количества больниц, задействованных в лечении инфицированных.

Определенные министерством больницы предназначены для госпитализации пациентов, состояние которых ухудшается.

Код ЄДРПОУ Назва закладу Область 1982502 КНП «Вінницька центральна районна клінічна лікарня» Вінницької районної ради Вінницька 1982525 КНП «Жмеринська центральна районна лікарня» Жмеринської районної ради Вінницька 1982554 КНП «Калинівська центральна районна лікарня» Калинівської районної ради Вінницька 1982591 КНП «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могілів-Подільської міської ради Вінницька 1982666 КНП «Тростянецька центральна районна лікарня» Вінницька 1982695 КНП «Хмільницька центральна районна лікарня» Хмільницької районної ради Вінницька 5484126 КНП «Вінницька міська клінічна лікарня №1» Вінницька 33868196 КНП «Шаргородська центральна районна лікарня» Шаргородської районної ради Вінницької області Вінницька 34004453 КНП «Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня Вінницької обласної ради» Вінницька 35814729 КНП «Козятинська центральна районна лікарня Козятинської районної ради» Вінницька 1982940 КНП Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання Ковельської міської ради Волинської області «Ковельська центральна районна лікарня» Волинська 1983016 КНП «Нововолинська центральна міська лікарня» Волинська 1983163 КНП «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради Волинська 3398983 КНП «Волинська обласна інфекційна лікарня» Волинської обласної ради Волинська 3399089 КНП «Луцький клінічний пологовий будинок» Волинська 21751226 КНП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» Волинської обласної ради Волинська 37271416 КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради» Волинська 38856054 КНП «Ківерцівське районне територіальне медичне об’єднання» Ківерцівської районної ради Волинська 1280527 КНП «Міська клінічна лікарня № 4» Дніпровської міської ради Дніпропетровська 1984441 КНП «Міська клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради Дніпропетровська 1984624 КНП «Міська клінічна лікарня № 16» Дніпровської міської ради Дніпропетровська 1984659 КНП «Міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є. Г. Попкової» Дніпровської міської ради Дніпропетровська 1985127 КНП «Міська дитяча клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради Дніпропетровська 1985423 КП «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова» Дніпропетровської обласної ради» Дніпропетровська 1985995 КНП «Криворізька міська лікарня №7» Криворізької міської ради Дніпропетровська 1986115 КНП «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради Дніпропетровська 1987273 КНП «Новомосковська центральна міська лікарня» Новомосковської міської ради» Дніпропетровська 1987416 КНП «Першотравенська міська лікарня» Першотравенської міської ради Дніпропетровська 1989160 КНП «Синельниківська центральна міська лікарня» Синельниківської міської ради» Дніпропетровська 5411245 КНП Кам’янської міської ради «Міська лікарня №7» Дніпропетровська 1989728 КНП «Великоновосілківська центральна районна лікарня» Донецька 1989763 КНП «Волноваська центральна районна лікарня» Донецька 1990648 КНП «Перинатальний центр м. Маріуполь» Донецька 1990217 КНП «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут» Донецька 1990418 КНП «Центральна міська лікарня» м. Торецька Донецька 1990654 КНП Маріупольської Міської Ради «Маріупольська міська лікарня №4 ІМ. І.К. Мацука» Донецька 1990660 КНП Маріупольської міської ради «Маріупольська міська лікарня Швидкої медичної допомоги» Донецька 1990756 КНП «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Костянтинівської міської ради» Донецька 1990810 КНП «Міська лікарня №3» Краматорської міської ради Донецька 3096940 КНП «Інфекційна лікарня м. Костянтинівка» Донецька 31338129 КНП «Інфекційна лікарня м. Мирноград» Донецька 42170577 КНП «Обласний перинатальний центр м. Краматорськ» Донецька 5480826 КУ «Маріупольська міська лікарня №9 – медико-санітарна частина працівників департаменту морського флоту» Донецька 1991671 КНП «Центральна районна лікарня» Житомирської районної ради Житомирська 1991731 КНП «Центральна районна лікарня ім. Д.І.Потєхіна» Коростишівської районної ради Житомирська 1991754 КНП «Любарська центральна районна лікарня» Любарської районної ради Житомирська 1991783 КНП «Малинська міська лікарня» Малинської міської ради Житомирська 1991820 КНП «Новоград-Волинське

міськрайонне територіальне медичне об’єднання» Житомирська 1991872 КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради Житомирська 1991961 КНП «Чуднівська центральна районна лікарня» Житомирська 1992015 КНП «Бердичівська МЛ» Бердичівської міської ради Житомирська 1992050 КНП «Коростенська Центральна міська лікарня Коростенської міської ради» Житомирська 2774119 КНП «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирська 42435766 КНП «Овруцька міська лікарня» Овруцької міської ради Житомирська 42788614 КП «Лікарня №1» Житомирської міської ради Житомирська 1992156 КНП “Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. Андрія новака Закарпатської обласної ради” Закарпатська 1992268 КНП “Обласна дитяча лікарня” Закарпатської обласної ради Закарпатська 1992430 КНП «Виноградівська районна лікарня Виноградівської районної ради Закарпатської області» Закарпатська 1992506 КНП «Виноградівська районна лікарня Виноградівської районної ради Закарпатської області» Закарпатська 1992587 КНП «Іршавська районна лікарня» Іршавської районної ради Закарпатської області Закарпатська 1992682 КНП «Тячівська районна лікарня» Тячівської районної ради Закарпатська 1992819 КНП “Центральна міська клінічна лікарня” Ужгородської міської ради Закарпатська 1992831 КНП «Мукачівська центральна районна лікарня» Закарпатська 26098930 КНП “Обласний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр” Закарпатської обласної ради Закарпатська 26464978 КНП «Обласна клінічна інфекційна лікарня» Закарпатської обласної ради Закарпатська 38802040 КНП “Ужгородський міський пологовий будинок” Ужгородської міської ради Закарпатська 43221703 КНП «Хустська ЦРЛ ім. Віцинського Остапа Петровича» Хустської районної ради Закарпатської області Закарпатська 1992908 КНП «Василівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Василівської районної ради Запорізької області Запорізька 1992914 КНП «Вільнянська районна багатопрофільна лікарня» Вільнянської районної ради Запорізька 1992953 КНП «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської районної ради Запорізької області Запорізька 1992972 КНП «Пологівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Пологівської районної ради Запорізької області Запорізька 1992989 КП «Приморська центральна районна лікарня» Приморської районної ради Запорізької області Запорізька 1993032 КНП «Якимівська центральна районна лікарня» Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області Запорізька 2005131 КНП «Дніпрорудненська багатопрофільна міська лікарня» Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області Запорізька 5395687 КНП «Пологовий будинок №4» Запорізької міської ради Запорізька 5498648 КНП «Міська лікарня №2» Запорізької міської ради Запорізька 5498683 КНП «Міська лікарня №6» Запорізької міської ради Запорізька 5498694 КНП «Міська лікарня №9» Запорізької міської ради Запорізька 5498720 КНП «Територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» Мелітопольської міської ради Запорізької області Запорізька 5498789 КНП «Міська дитяча лікарня №5» Запорізької міської ради Запорізька 5498849 КНП «Обласна інфекційна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради Запорізька 35535544 КНП «Міська лікарня №7» Запорізької міської ради Запорізька 39029713 КНП Бердянської міської ради «Бердянське територіальне медичне об’єднання» Запорізька 41477873 КП «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Токмацької міської ради Запорізька 41955911 КП «Веселівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Веселівської селищної ради Запорізька 42594137 КНП «Спеціалізована медико-санітарна частина» Енергодарської міської ради Запорізької області Запорізька 1993291 КНП «Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня Івано-Франківської обласної ради» Івано-Франківська 1993305 КНП «Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради Івано-Франківська 1993322 КНП «Міська клінічна лікарня № 1 Івано-франківської міської ради Івано-Франківська 1993428 КНП «Городенківська центральна районна лікарня» Городенківської районної ради Івано-Франківська 1993457 КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської районної ради Івано-Франківської області Івано-Франківська 1993546 КНП «Косівська центральна районна лікарня» Косівської районної ради Івано-Франківської області Івано-Франківська 1993575 КНП «Надвірнянська центральна районна лікарня» Надвірнянської районної ради Івано-Франківська 1993612 КНП «Рожнятівська центральна районна лікарня» Рожнятівської районної ради Івано-Франківська 2009637 КНП » Івано-Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр Івано-Франківської обласної ради» Івано-Франківська 25596594 КНП «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської районної ради Івано-Франківська 1993664 КНП «Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Київ 1993730 КНП «Київський міський пологовий будинок №5» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Київ 1994095 КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Київ 4350694 КНП «Київська міська дитяча клінічна №1» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Київ 5496796 КНП «Київський міський пологовий будинок №3» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Київ 25680295 КНП «Київська міська клінічна лікарня № 9» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Київ 30212155 КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Київ 1994385 КНП Васильківської районної ради “Васильківська центральна районна лікарня” Київська 1994422 КНП «Яготинська центральна районна лікарня» Яготинської районної ради Київська 1994451 КНП Київської обласної ради «Київська обласна дитяча лікарня» Київська 1994497 КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» Броварської районної та Броварської міської ради Київська 1994592 КНП Білоцерківської міської ради “Білоцерківська міська лікарня №3” Київська 1994617 КНП Білоцерківської міської ради “Білоцерківський пологовий будинок” Київська 1994669 КНП «Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради» Київська 24880520 КНП Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №1» Київська 34019061 КНП Київської обласної ради «Київська обласна дитяча лікарня №2» Київська 1994942 КНП «Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради» Кіровоградська 1995143 КНП «Добровеличківська центральна районна лікарня» Добровеличківської районної ради Кіровоградської області Кіровоградська 1995203 КНП «Маловисківська центральна районна лікарня» Кіровоградська 5493838 КП «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради Кіровоградська 5493846 КНП «Центральна міська лікарня» Міської ради міста Кропивницького» Кіровоградська 1983683 КНП «Рубіжанська центральна міська лікарня» Рубіжанської міської ради Луганської області Луганська 1983714 КНП «Старобільське районне територіальне медичне об’єднання» Старобільської районної ради Луганської області Луганська 5401658 КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» Лисичанської міської ради Луганської області Луганська 37336064 КНП «Біловодська багатопрофільна лікарня» Біловодської селищної ради Луганської області Луганська 37747995 КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» Сєвєродонецької міської ради Луганської області Луганська 1984263 КНП Львівської обласної ради «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня» Львівська 1996326 КНП «Кам`янка-Бузька центральна районна лікарня» Львівська 1996958 КНП «Стрийська центральна міська лікарня» Львівська 1997248 КНП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська центральна районна лікарня» Львівська 1997645 КНП «8-А міська клінічна лікарня м.Львова» Львівська 1998147 КНП Львівської обласної ради «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» (центр легеневого здоров’я) Львівська 1998161 КНП Львівської обласної ради «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи» Львівська 13821460 КНП «Стебницька міська лікарня» Дрогобицької міської ради Львівська 22398210 КНП Яворівської районної ради Львівської області «Яворівська центральна районна лікарня» Львівська 41045137 КНП «Рудківська лікарня» Рудківської міської ради Львівська 1998319 КНП «Первомайська центральна районна лікарня» Первомайської районної ради Миколаївської області Миколаївська 5483078 КНП Миколаївської міської ради «Міська лікарня №1» Миколаївська 5483138 КНП Миколаївської міської ради «Пологовий будинок №1» Миколаївська 43443474 КНП «Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб» Миколаївської обласної ради Миколаївська 1982146 КНП «Дунайська обласна лікарня» Одеської обласної ради» Одеська 1982212 КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області Одеська 1998803 КНП «Подільська міська лікарня Подільської міської ради» Одеська 1999023 КНП «Міська клінічна інфекційна лікарня» Одеської міської ради Одеська 5446427 КНП «Пологовий будинок №2» Одеської міської ради Одеська 21008313 КНП «Одеський обласний клінічний медичний центр Одеської обласної ради» Одеська 26418688 КНП Ізмаїльської районної ради «Центральна районна лікарня» Одеська 1999218 КНП «Гадяцька центральна районна лікарня» Гадяцької районної ради Полтавська 1999299 КНП Карлівська ЦРЛ ім. Л. В. Радевича Полтавська 1999307 КНП «Кобеляцька центральна районна лікарня» Кобеляцької районної ради Полтавської області Полтавська 1999359 КНП Лохвицька районна лікарня Лохвицької районної ради Полтавська 1999388 КП «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Полтавська 1999402 КНП «Миргородська центральна районна лікарня» Миргородської районної ради Полтавська 1999483 КНП «Решетилівська центральна районна лікарня Решетилівської районної ради Полтавської області» Полтавська 1999626 КНП «Лікарня інтенсивного лікування I рівня м.Горішні Плавні Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області» Полтавська 1999655 КП «1-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» Полтавська 1999661 КП Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня Полтавської обласної ради Полтавська 5385571 КНП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» Полтавська 41318879 КНП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» Полтавська 1999796 КНП «Сарненська центральна районна лікарня» Сарненської районної ради Рівненська 1999842 КНП «Рокитнівська центральна районна лікарня» Рокитнівської районної ради Рівненська 1999907 КНП «Костопільська центральна районна лікарня» Костопільської районної ради Рівненська 2000085 КНП «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради Рівненська 37624798 КНП «Дубенська центральна районна лікарня» Дубенської районної ради Рівненська 1981477 КНП «Роменська центральна районна лікарня» Сумська 1981508 КНП «Тростянецька міська лікарня» Тростянецької міської ради Сумська 1981514 КНП «Шосткинська центральна районна лікарня» Шосткинської міської ради Сумська 2000334 КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради Сумська 2007489 КНП Білопільської районної ради «Білопільська центральна районна лікарня» Сумська 2007532 КНП Конотопської міської ради «Конотопська центральна районна лікарня ім. академіка Михайла Давидова» Сумська 2007549 КП «Кролевецька центральна районна лікарня» Кролевецької районної ради Сумська 5481004 КНП Сумської обласної ради «Сумський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер» Сумська 36897937 КНП Сумської обласної ради «Обласний клінічний перинатальний центр» Сумська 2000435 КНП «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради Тернопільська 2000493 КНП «Борщівська районна лікарня» Борщівської районної ради Тернопільська 2000547 КНП «Бучацька центральна районна лікарня» Бучацької районної ради Тернопільська 2000582 КНП «Гусятинська комунальна районна лікарня» Гусятинської районної ради Тернопільська 2000659 КНП «Заліщицька центральна районна лікарня» Заліщицької районної ради Тернопільська 2000792 КНП «Козівська центральна районна лікарня» Козівської районної ради Тернопільська 2000866 КНП ,,Почаївська районна комунальна лікарня” Кременецької районної ради Тернопільської області Тернопільська 2000903 КНП «Лановецька центральна районна лікарня» Тернопільська 2000961 КНП ,,Скалатська комунальна районна лікарня” Скалатської міської ради Тернопільська 2000984 КНП «Підволочиська центральна районна лікарня» Підволочиської районної ради Тернопільська 2001185 КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради Тернопільська 2001297 КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» Тернопільська 2001311 КНП ,,Тернопільська університетська лікарня” Тернопільської обласної ради (4 корпус) Тернопільська 2001328 КНП ,,Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр” Тернопільської обласної ради Тернопільська 4528442 КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» Тернопільська 14030985 КНП ,,Тернопільський обласний медичний центр соціально небезпечних захворювань” Тернопільської обласної ради Тернопільська 35492401 КНП ,,Тернопільський обласний перинатальний центр ,,Мати і дитина” Тернопільська 36338715 КНП «Монастириська центральна районна лікарня» Монастириської районної ради Тернопільська 2001759 КНП «Міський клінічний пологовий будинок №2 імені М.Х. Гельферіха» Харківської міської ради Харківська 2002380 КНП «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» Чугуївської районної ради Харківської області Харківська 2003787 КНП «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17» Харківської міської ради Харківська 2002701 КНП «Красноградська центральна районна лікарня» Харківська 2002730 КНП «Первомайська центральна районна лікарня» Харківська 2002859 КНП «Валківська центральна районна лікарня» Харківська 2002990 КНП «Вовчанська центральна районна лікарня» Вовчанської районної ради Харківської області Харківська 2003178 КНП «Зміївська центральна районна лікарня» Зміївської районної ради Харківської області Харківська 2003534 КНП Харківської обласної ради «Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня» Харківська 2003570 КНП Харківської обласної ради „Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення“ Харківська 2003600 КНП Харківської обласної ради «Обласна дитяча клінічна лікарня» Харківська 2003652 КНП Харківської обласної ради «Обласна клінічна інфекційна лікарня» Харківська 2003770 КНП «Міська клінічна лікарня № 13» Харківської міської ради Харківська 2003793 КНП Балаклійської районної ради Харківської області «Балаклійська центральна клінічна районна лікарня» Харківська 2003899 КНП «Богодухівська центральна районна лікарня» Богодухівської районної ради Харківська 40199749 КНП «Лозівське територіальне медичне обєднання» Лозівської міської ради Харківської області Харківська 42582687 КНП «Куп’янське територіальне медичне об’єднання» Куп’янської міської ради Харківської області Харківська 2003913 КНП «Бериславська центральна районна лікарня» Херсонська 2003971 КНП «Генічеська центральна районна лікарня» Генічеської районної ради Херсонської області Херсонська 2003988 КП «Голопристанська центральна районна лікарня» Херсонська 2004025 КНП «Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради» Херсонська 2004060 КНП «Скадовська центральна районна лікарня» Херсонська 2004083 КНП «Олешківська центральна районна лікарня» Херсонська 2004108 КНП «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» Херсонська 2004120 КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних» Херсонська 5396876 КНП «Херсорнська міська клінічна лікарня ім. О.С.Лучанського» Херсонська 26083704 КНП «Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г. І. Горбачевського» ХОР Херсонська 2004255 КНП «Дунаєвецька центральна районна лікарня» Хмельницька 2004410 КНП «Славутська центральна районна лікарня”ім. Ф.М. Михайлова Славутської районної ради Хмельницької області Хмельницька 2004752 КНП «Хмельницька інфекціна лікарня» Хмельницької міської ради Хмельницька 2004976 КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» Черкаська 2005036 КНП «Уманська міська лікарня» Уманської міської ради Черкаська 2005303 КНП «Золотоніська центральна районна лікарня» Черкаська 2005484 КНП «Черкаська центральна районна лікарня Черкаської районної ради» Черкаська 2005496 КНП «Шполянська центральна районна лікарня імені братів М.С. і О.С.Коломійченків Шполянської районної ради» Черкаська 2005585 КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради» Черкаська 1110972 КНП «Міська лікарня №1» Чернівецької міської ради Чернівецька 2005674 КНП «Кельменецька центральна районна лікарня» Кельмненцької районної ради Чернівецька 2005680 КНП «Кіцманська центральна районна лікарня» Кіцмвнської районної ради Чернівецька 2005705 КНП Глибоцької районної ради «Глибоцька центральна районна лікарня» Чернівецька 2005832 КНП «Новоселицька районна лікарня» Новоселицької районної ради Чернівецька 2005852 КНП «Сокирянська районна лікарня» Сокирянської районної ради Чернівецька 2005869 КНП «Сторожинецька центральна районна лікарня» Старожинецької районної ради Чернівецька 2005875 КНП «Хотинська районна лікарня» Хотинської районної ради Чернівецька 43288621 КНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» Чернівецька 43291042 КНП «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня» Чернівецька 2006277 КНП Козелецької районної ради «Козелецька районна лікарня» Чернігівська 2006544 КНП «Чернигівська центральна районна лікарня» Чернигівської районної ради Чернигівської області Чернігівська 2006604 КНП «Чернигівська

обласна дитяча лікарня» Чернигівської обласної ради Чернігівська 2006610 КНП «Пологовий будинок Чернигівської міської ради» Чернігівська 2774125 КНП «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» Ніжинської міської ради Чернигівської області Чернігівська 14233274 КНП «Чернигівська міська лікарня №2» Чернигівської міської ради Чернігівська 34549336 КНП «Прилуцька центральна міська лікарня» Чернігівська

Пациенты, испытывающие симптомы COVID-19, не должны обращаться самостоятельно в эти учреждения здравоохранения, так как это может угрожать их здоровью. При обнаружении симптомов COVID-19 пациентам нужно позвонить своему семейному врачу. А при наличии тяжелых симптомов – температура выше 38 и не сбивается, затрудненное дыхание – звонить 103.