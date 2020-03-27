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В Евросоюзе требуют расследовать факты пыток в “ЛДНР”

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ЕС требует расследовать пытки украинских заложников в ОРДЛО, и подтвердить причастность к ним российских оккупантов.

Европейский Союз требует расследовать сообщения о пытках и жестоком обращении с содержащимися на оккупированном Донбассе украинскими пленниками. Как сообщает «Европейская Правда», об этом говорится в заявлении пресс-секретаря по иностранным делам и политике безопасности Европейской службы внешних дел Петера Стано.

В ЕС отметили, что последний доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека подтверждает продолжение практики произвольных задержаний, пыток и жестокого обращения с задержанными в связи с конфликтом на востоке Украины людьми.

«В частности, в докладе УВКПЧ ООН выявлено и дополнительно подтверждено устойчивую практику произвольных задержаний, которая часто равносильна насильственным похищениям, пыткам и жестокому обращению с задержанными в связи с конфликтом в так называемых «Луганской и Донецкой народных республиках», – сказано в заявлении Стано.

«Эти практики и безнаказанность исполнителей этих преступлений должны прекратиться. Свидетельства освобожденных заложников об условиях их содержания в докладах УВКПЧ ужасны. ЕС ожидает немедленного и всестороннего расследования этих сообщений о нарушениях», – добавил он.

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Независимые международные наблюдатели из Международного комитета Красного Креста и УВКПЧ ООН должны получить полный и безусловный доступ ко всем заложникам и местам их содержания под стражей, подчеркнули в ЕС.

«В этом контексте ЕС ожидает, что Россия использует свое существенное влияние на вооруженные формирования для того, чтобы добиться устойчивого и мирного политического урегулирования конфликта на востоке Украины», – подчеркнул Стано.

Как сообщалось, ЕС требует от РФ и боевиков открыть частичный доступ на оккупированный Донбасс в разгар пандемии коронавируса.

Источник Европейская Правда

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