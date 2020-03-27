Венедиктова отстранила от расследования прокурора, который курировал дела СБУ

Новый генпрокурор Венедиктова отстранила своего заместителя Трепака от расследования всех дел, которые ведет СБУ. Трепак подал в отставку.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила своего заместителя Виктора Трепака от всех дел, расследованием которых занимается Служба безопасности, в том числе, о нападении на активистку Екатерину Гандзюк, сообщил адвокат Маси Найем, чью информацию «Украинской Правде» подтвердил собеседник в правоохранительных органах.

Трепака лишили руководства департаментом, который ведет надсмотр за делами СБУ.

После этого замгенпрокурора написал заявление на увольнение. По данным «Украинской Правды», Венедиктова еще не подписала заявление.

Генпрокурорка Венедиктова усунула свого заступника, Віктора Трепака від справи Каті Гандзюк. Це чіткий сигнал, що… Geplaatst door Masi Nayyem op Vrijdag 27 maart 2020

Напомним, что 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.

6 июня 2019 года, после того как 5 обвиняемых в исполнении преступления признали свою вину и пошли на сделку со следствием, суд вынес им приговоры.

16 марта одного из подозреваемых в организации преступления Алексея Левина экстрадировали в Украину из Болгарии. Суд в Киеве взяв его под стражу.

5 марта Верховная Рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке, что имело следствием его отставку. Тогда первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько подал в отставку.

17 марта Верховная Рада назначила на должность генерального прокурора Ирину Венедиктову, которая до этого исполняла обязанности главы Государственного бюро расследований.

После этого еще один замгенпрокурора Виктор Чумак тоже уволился.