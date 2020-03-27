Эпидемия коронавируса: заразившегося выявили в администрации президента России

Песков подтвердил, что коронавирус добрался к администрации Путина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом один сотрудник администрации нацлидера России Владимира Путина, сообщает российское издание «ТАСС»

«Мне известно об одном случае заражения коронавирусом в администрации президента России, я могу один подтвердить, о втором мне не известно», – заявил Песков.

При этом Песков подчеркнул, что заразившейся сотрудник «с президентом Путиным не контактировал».

По его словам, «это лишний раз доказывает оправданность мер предосторожности», когда участников всех мероприятий с Путиным «приглашают» пройти тесты на коронавирус.

Напомним, что эксперты ВОЗ обеспокоены скоростью распространения коронавируса в мире.