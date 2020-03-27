В ЕС заверяют Украину в том, что санкции против РФ будут сохранены

Федеральный министр по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Александер Шалленберг считает, что Россия не сможет добиться отмены санкций на фоне пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба МИД Украины.

«Попытки России отменить санкции ввиду коронавируса являются бесперспективными», – сказал Шалленберг во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Собеседники констатировали единство позиций относительно необходимости сохранения санкций международного сообщества как ответа на агрессивные действия России и нарушения Москвой норм международного права.

«Важно, когда страны-партнеры имеют общее видение не только прошлого, но и настоящего», – отметил Кулеба.

Также Кулеба и Шалленберг договорились, что австрийские власти с пониманием отнесутся к трудным обстоятельствам украинцев, чей срок пребывания в Австрии может быть превышен из-за карантина.

Глава МИД Австрии, в свою очередь, поблагодарил за помощь в возвращении граждан из Украины рейсами украинских авиакомпаний.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофодом. Стороны обсудили вопрос борьбы с коронавирусом, помощь украинцам, которые остаются в Дании. Также Кулеба обратил внимание на попытки России манипулировать пандемией COVID-19 для снятия санкций.

«Мы заботимся о наших гражданах во всем мире. Прошу вас всячески помогать украинцам, которые находятся в Дании в условиях ограничения транспортного сообщения и путешествий. Буду благодарен, если время пандемии данные не будете применять санкции за просроченные документы для тех, кто сейчас не может выехать из страны. Со своей стороны, Украина будет предоставлять аналогичное содействие гражданам Дании», – сказал Кулеба.

Он также указал на попытки России манипулировать пандемией и ее призывы снять санкции под прикрытием гуманитарных соображений.

«Это манипуляция, поскольку ЕС ввел санкции не из-за коронавируса, а из-за агрессии России против Украины. Соответственно, они могут быть связаны исключительно с выполнением Россией своих обязательств в контексте мирного урегулирования и деоккупации украинских территорий Донбасса и Крыма», – подчеркнул Кулеба.

Кофод заверил, что разделяет именно такой подход.

Глава украинского МИДа обратился к нему с просьбой донести эти предостережения и позиции Украины и до других коллег в странах ЕС.

Напомним 26 марта на онлайн-совещании лидеров стран «Большой двадцатки» президент РФ Владимир Путин предложил отказаться от международных санкций «для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий», сообщает «Радио Свободы».

По его словам, снять ограничения необходимо для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий.

«В идеале мы должны ввести мораторий, солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок», – заявил Путин.

Президент РФ также призвал «реорганизовать международные институты для более эффективной борьбы с кризисом», при этом о каких-либо конкретных идеях он пока не говорил.

Перед саммитом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров G20 к снятию санкций, которые мешают доставке продовольствия и медицинской помощи в различные страны.