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Эксперты ВОЗ обеспокоены скоростью распространения коронавируса в мире

Глава ВОЗ заявил об аномальной скорости коронавируса. Эксперты выражают обеспокоенность мировой статистикой.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью. Серьезное заявление появилось в четверг, 26 марта, на странице организации в Twitter.

Эксперты выразили обеспокоенность мировой статистикой.

«Пандемия COVID-19 ускоряется с экспоненциальной скоростью. Первые 100 тысяч случаев заняли 67 дней. Вторые – 11 дней. На третьи 100 тысяч ушло всего 4 дня. Четвертые – только 2 дня. Без агрессивных действий во всех странах миллионы могут умереть», – подчеркнул Гебреисус.

Он призвал использовать агрессивные методы борьбы с пандемией.

«Мы собрались вместе, чтобы противостоять кризису в здравоохранении нашего времени. Мы находимся в состоянии войны с вирусом, который угрожает разлучить нас – если мы позволим ему», – предупредил глава ВОЗ.

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Экспоненциальный рост – возрастание величины, когда скорость роста пропорциональна значению самой величины.

Как ранее сообщалось, в Украине число заразившихся коронавирусом превысило двести человек.

Источник POLITua

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