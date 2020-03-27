В период пандемии МИД помог вернуться в Украины почти сотне тысяч граждан

Около 95 тысяч украинцев вернулись на родину благодаря дипучреждениям. 8 наших соотечественников за рубежом выздоровели от COVID-19, 4 – умерли.
94 356 украинцев вернулись на родину благодаря содействию дипломатических учреждений, сообщается на странице Министерства иностранных дел в Facebook.
Кроме того, 160 граждан Украины сейчас находятся на карантине в разных странах мира. В частности, в Польше – 106, в Бразилии – 16, во Вьетнаме – 8, ФРГ – 7, Нигерии – 8, ОАЭ – 3, США – 2. В Австрии, Азербайджане, Бельгии, Катаре, Китае, Молдове, Нидерландах, Румынии, России, Черногории на карантине находятся по одному украинцу.
В то же время 22 гражданина Украины проходят лечение в других государствах.
Восемь наших соотечественников выздоровели: в Японии – 4, в Италии – 2, в Польше и ФРГ – по одному.
Четверо гражданок Украины за рубежом умерли.
❗Підсумки дня: ⬇️ ⬇️ ⬇️Найактуальніша інформація про обмежувальні заходи у різних країнах світу ⤵️…
Geplaatst door Коронавірус у світі – оперативно від МЗС України op Donderdag 26 maart 2020
По данным Минздрава, в Украине зафиксировано 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 5 – летальные, 1 пациент выздоровел.
25 марта правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны и продлило карантин до 24 апреля.