В период пандемии МИД помог вернуться в Украины почти сотне тысяч граждан

Около 95 тысяч украинцев вернулись на родину благодаря дипучреждениям. 8 наших соотечественников за рубежом выздоровели от COVID-19, 4 – умерли.

94 356 украинцев вернулись на родину благодаря содействию дипломатических учреждений, сообщается на странице Министерства иностранных дел в Facebook.

Кроме того, 160 граждан Украины сейчас находятся на карантине в разных странах мира. В частности, в Польше – 106, в Бразилии – 16, во Вьетнаме – 8, ФРГ – 7, Нигерии – 8, ОАЭ – 3, США – 2. В Австрии, Азербайджане, Бельгии, Катаре, Китае, Молдове, Нидерландах, Румынии, России, Черногории на карантине находятся по одному украинцу.

В то же время 22 гражданина Украины проходят лечение в других государствах.

Восемь наших соотечественников выздоровели: в Японии – 4, в Италии – 2, в Польше и ФРГ – по одному.

Четверо гражданок Украины за рубежом умерли.

По данным Минздрава, в Украине зафиксировано 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 5 – летальные, 1 пациент выздоровел.

25 марта правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны и продлило карантин до 24 апреля.