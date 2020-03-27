Эпидемия коронавируса: в Украине выявлено более двух сотен заразившихся

Число случаев COVID-19 в Украине выросло до 218. За сутки зафиксировано 62 новых случаев.

По состоянию на 10:00 27 марта в Украине лабораторно подтверждены 218 случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел. За сутки выявлено 62 новых случаев, сообщает Центр общественного здоровья Украины.

«По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров, в общем подтверждены 218 (на момент написания поста было известно о 196) случаев COVID-19. Всего зафиксированы 5 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Один человек выздоровел – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме», – говорится в сообщении.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко провел брифинг на котором рассказал об эпидемиологической ситуации в Украине. По его словам, за сутки количество выявлены случаев выросло на 62.

В целом вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ исследовала более 1050 образцов, кроме того образцы исследуют и областные лабцентры. В ЦОЗ отмечают, что лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.

Підтверджено 196 випадків COVID-19(станом на 22:00, 26 березня)За результатами досліджень вірусологічної… Geplaatst door Центр громадського здоров’я України op Donderdag 26 maart 2020

Конкретные данные по областям пока не обнародованы.

«Больше всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет», – сообщил он.

Возраст заболевших:

• до 18 – 9%

• 18-29 – 17%

• 30-49 – 38%

• 50-65 – 30%

• 65+ – 6%

«Это свидетельствует о том, что старшая возрастная группа прислушивается к советам Министерства здравоохранения, правительства, выполняет карантинные меры, ограничивает свою мобильность. Люди от 18 до 49 лет еще пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации, которая нависла над Украиной и всем миром», – прокомментировал Ляшко эти данные.

Он не исключил, что придется вводить новые карантинные ограничения, чтобы снизить мобильность молодых людей.

«Нужно пересматривать наши меры и внести изменения в карантин, чтобы повлиять и на эту группу населения и сократить количество зарегистрированных случаев», – сказал он.