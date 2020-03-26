Перезагрузка в “Радио НВ”: главред уходит, станция меняет формат

Валерий Калныш уходит с «Радио НВ», а сама радиостанция сменит формат с 1 июля. «Радио НВ» откажется от сугубо разговорного формата, а в эфире появится музыка.

Главный редактор «Радио Новое Время» Валерий Калныш оставляет свой пост, а сама радиостанция с 1 июля сменит формат, сообщает издание «Детектор Медиа» со ссылкой на четыре источника.

Отмечается, что «Радио НВ» переформатируется и откажется от формата сугубо разговорного радио, а в эфире появится музыка.

По данным двух источников, Калныш планирует покинуть компанию 15 апреля. Его на этом посту сменит Алексей Тарасов, который в прошлом был главным редактором украинской версии «Esquir»e, сайта «Buro 24/7», вел авторские программы на радиостанциях, в том числе на «Радио НВ». Калныш и Тарасов пока эту информацию не комментируют.

Главный редактор журнала «Новое Время» и руководитель всех медиапроектов НВ Виталий Сыч подтвердил информацию о переформатировании и смене руководителя радиостанции.

«Я считаю, что ребята сделали крутое радио, через которое за два года в качестве гостей прошли все крупные украинские политики и знаковые люди из других сфер. Я знаю многих людей, кто слушает «Радио НВ» с удовольствием. К сожалению, спрос на сугубо разговорное радио в Украине в таком виде оказался не так велик, как мы хотели бы. К тому же, это затратный формат», – пояснил он.

Именно поэтому, по его словам, с 1 июля радиостанция должна выйти «с новым, более современным и более динамичным форматом».

Сыч также подтвердил информацию о назначении новым главным редактором Тарасова.

Напомним, Калныш работал в украинском «Коммерсанте» с момента запуска – сначала был корреспондентом, затем – редактором отдела политики. С 2009 года был заместителем главного редактора, руководителем общественно-политического блока. В 2012 году Калныш возглавил газету «КоммерсантЪ.Украина».

Также он руководил онлайн-проектом «Апостроф», был главным редактором «Радио Вести», интернет-портала «РБК-Украина». В 2018 году Калныш стал главредом «Радио НВ».

«Радио НВ» – разговорная радиостанция информационно-просветительского формата. Она транслирует новости, прямоэфирные и записанные авторские и дискуссионные программы. Начала вещание в марте 2018 на базе переформатированного «Радио Эра». Перед этим, в сентябре 2017 года инвестиционная компания «Dragon Capital», которой принадлежали журнал и сайт «Новое время», завершила сделку по приобретению ТРК «Радио Эра».