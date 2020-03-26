Кабмин настаивает на увеличении дефицита бюджета на сотни миллиардов гривен

Кабмин предложил поправки в бюджет с ростом дефицита на 200 млрд гривен. Доходы снизятся на 115 млрд гривен, расходы вырастут на 96 млрд.

Кабинет министров предложил Верховной Раде уменьшить доходы госбюджета на 115 млрд гривен и увеличить расходы на 96 млрд гривен в связи с пандемией коронавируса, сообщил на своей странице в Facebook депутат Алексей Гончаренко из «Европейской солидарности» со ссылкой на проект поправок, разосланный фракциям ночью.

«Кабмин предложил ВР изменения в госбюджет. Среди прочего, они предлагают: уменьшить доходы ГБ на 115 млрд гривен, увеличить расходы на 96 млрд гривен. Соответственно, дефицит ГБ увеличится на 202 млрд гривен, или почти в 4 раза», – написал депутат.

Сейчас дефицит госбюджета-2020 предусмотрен на уровне 2,09% ВВП, или 94,275 млрд гривен.

Покрыть возросший дефицит предлагается за счет внутренних заимствований на 147 млрд гривен и внешних на 131 млрд гривен.

«Вот он какой, настоящий конец эпохи бедности!», – прокомментировал Гончаренко предложение по бюджету на своем канале YouTube.

«Это не бюджет страны, а бюджет одного квартала. Правительственного или 95-го уже не важно. Становиться понятно для чего им нужен был режим чрезвычайного положения. Карантин всё спишет», – добавил он.

Также предлагается создать в госбюджете стабилизационный фонд в 124 млрд гривен, «который будет распределять Кабмин практически в ручном режиме».

МОЛНИЯ!!!Кабмин предложил ВР изменения в Госбюджет (далее по тексту ГБ).Среди прочего они предлагают:1. Уменьшить… Geplaatst door Олексій Гончаренко op Donderdag 26 maart 2020

Напомним, что доходы госбюджета-2020 сейчас установлены на уровне 1 093,669 млрд гривен, расходы – 1 180,099 млрд гривен.