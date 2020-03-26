Непотопляемый Аваков: экс-премьер раскрыл тайну политического долголетия главы МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков годами сохраняет за собой портфель главного правоохранителя страны по той причине, что умеет «строить коалиции», заявил бывший премьер Алексей Гончарук в своем эксклюзивном интервью «Новому Времени».

«Я думаю, он умеет хорошо строить коалиции, – сказал отставной глава Кабмина. – Но о причинах такого опыта надо спросить у Арсена Борисовича Авакова», – заявил бывший премьер.

Вместе с тем Гончарук отказался ответить на вопрос – а с кем сейчас у Авакова есть коалиция, с кем он сотрудничает?

«Я не хочу комментировать этот вопрос», – подчеркнул Гончарук.

Арсен Аваков занимает должность министра внутренних дел с 2014 года и был переназначен на пост после отставки Гончарука.