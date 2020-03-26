Эпидемия коронавируса: в Киеве появился указ о лечении «VIP-пациентов»

КГГА разослала в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса «VIP-пациентов». Кличко заявил, что «такого нет».

Департамент здравоохранения КГГА разослал медицинским учреждениям Киева приказ об особенных условиях лечения «VIP-пациентов» от коронавируса, пишут журналисты «Bihus.Info».

По их словам, приказа нет на официальном сайте, но его копия находится у них в распоряжении. В нем говорится о лицах, относительно которых осуществляется государственная охрана – чиновников высокого уровня.

Департамент определил перечень из 17 медучреждений, которые должны принимать таких пациентов. Среди них – Александровская больница, детская клиническая больница № 7 и Киевский центр детской нейрохирургии.

«Среди главных требований – отдельные, изолированные от других помещений палаты площадью не менее 13 кв. метров с затененными окнами. Палаты должны иметь удобную комплектацию с операционным блоком, диагностическими и другими отделениями. Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и возможность отдельных сестринских круглосуточных постов в палатах или возле них. Также учреждениям приказали зарезервировать отдельные операционные и обеспечить их необходимыми лекарствами, медицинскими средствами и оборудованием», – уточнили журналисты.

Список специально отведенных медучреждений для «VIP-пациентов». Список специально отведенных медучреждений для «VIP-пациентов». Список специально отведенных медучреждений для «VIP-пациентов». Пред 1 из 3 След

Помимо этого, установлены требования к профессиональному составу бригад медицинской помощи. В них должно быть по 4 человека – врач, 2 фельдшера и водитель. Все они должны иметь опыт работы в экстренной медицине не менее 5 лет. Если таких не будет, должны быть привлечены самые квалифицированные медработники.

Круг лиц, которые будут пользоваться VIP-режимом – это «лица, относительно которых осуществляется государственная охрана».

Требования к профессиональному составу бригад медицинской помощи. Круг лиц, которые будут пользоваться VIP-режимом. Пред 1 из 2 След

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале отрицает, что столичные больницы готовят «особые» палаты для депутатов и других чиновников.

«Такого нет! Я поднял информацию по распоряжению, которое распространяют сегодня СМИ. Сейчас выясняем все детали», – написал он.

Кличко заявляет, что в законе действительно предусмотрено, что первые лица страны: президент, премьер, глава парламента, – должны быть в «определенных условиях».

«Отдельные палаты и чтобы рядом находилась государственная охрана. Такая практика всегда была. И, кстати, не только в Украине. Но такие условия могут касаться исключительно руководства государства», – подчеркнул мэр столицы.

Виталий Кличко также опроверг информацию, что Александровская больница является больницей для высокопоставленных персон.

«Александровская больница является базовой. И, в основном, всех больных или с подозрением на короновирус сегодня отправляют туда. Если будет увеличиваться количество больных, мы будем лечить их и в других определенных и подготовленных для этого больницах. Таких сегодня в столице 7, включая Александровскую. И их список опубликован», – подытожил мэр Киева.

Как стало известно, в Украине зарегистрировано 156 случаев заболевания коронавирусом, из них 5 человек умерли, 1 пациент полностью выздоровел. За прошлые сутки было обнаружено 43 новых случая, сообщили на странице Facebook Министерства здравоохранения Украины.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

▪ Винницкая область – 1 случай;

▪ Волынская область – 2 случая;

▪ Днепропетровская – 2;

▪ Донецкая – 1;

▪ Запорожская – 7;

▪ Житомирская – 2 (1 летальный);

▪ Ивано-Франковская – 16 (2 летальных);

▪ Киев – 34;

▪ Львовская область – 2;

▪ Киевская область – 24;

▪ Луганская область – 1;

▪ Одесская – 4;

▪ Тернопольская – 15 (1 летальный);

▪ Херсонская – 1;

▪ Черновицкая – 42 (1 летальный);

▪ Черкасская – 2.

«Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 марта, в Центр поступило 183 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего от начала 2020 года поступило 1124 сообщения о подозрении», – добавили в Минздраве.

⚡ МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 156 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За даними ЦГЗ, станом на 10:00… Geplaatst door Міністерство охорони здоров'я України op Donderdag 26 maart 2020

Как выяснили социологи, у половины украинцев нет денег, чтобы пережить карантин, если он продлиться месяц.