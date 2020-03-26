Прокуратура может задержать Черновол за участие в Майдане

Прокуратура собирается задержать экс-нардепа Черновол – ей будут вменять поджог офиса «Партии Регионов».
В четверг, 26 февраля, Офис Генерального прокурора Украины может задержать экс-нардепа Татьяну Черновол, сообщили «Обозревателю» собственные источники в Офисе Генерального прокурора Украины.
Они сообщили, что ей будут вменять поджог офиса «Партии Регионов» в результате которого погиб 1 человек. По нашей информации, погибший человек грабил сейф и задохнулся во время пожара.
Кроме того, Черновол будут обвинять в организации всех движений 18 февраля. Напомним, что в тот день участники Майдана хотели надавить на народных депутатов, чтобы те рассмотрели изменения по полномочиям президента в Конституцию, но их окружили силовики.
Тогда и начались первые силовые противостояния, которые перешли в расстрелы. Позже стало известно, что 18 февраля погибли 23 участника Майдана, а также 5 правоохранителей.
Также источники рассказали, что после планируется еще задержание еще одного нардепа – Владимира Парасюка. Его будут обвинять в организации действий 21 февраля. Отметим, что тогда МВД заявило о стрельбе со стороны протестующих.
Всё это, как рассказали в ГПУ, якобы является частью плана по дискредитации событий на Майдане и после стоит ожидать новых задержаний.