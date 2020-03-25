Социологи выяснили, что у половины украинцев нет денег, чтобы пережить карантин

В ходе соцопроса выяснилось, что в условиях жесткого карантина, у половины украинцев закончатся деньги через месяц.

В условиях жесткого карантина, у 57% украинцев закончатся деньги на жизнь через четыре недели или меньше, 6,9% имеют сбережения на несколько дней, 6,3% – на полгода или больше, сообщает опрос исследовательской компании «Градус».

Респондентам задавали вопрос: на сколько времени у вас хватит денежных ресурсов, учитывая возможность введения жесткого карантина?

По данным опроса восточный регион страны имеет наименьший уровень финансовых запасов – половина респондентов выдержат не более двух недель.

Киев и западный регион имеют наибольшую долю людей, которые выдержат больше месяца.

• 6,9% опрашиваемых ответили, что денег хватит на несколько дней или меньше;

• 12% ответили, что денег хватит на одну неделю;

• 5,7% – на три недели;

• 16,8% – на две недели;

• 15,5% – на четыре недели или меньше.

Результаты социологического исследования. Результаты социологического исследования. Результаты социологического исследования. Результаты социологического исследования. Пред 1 из 4 След

В целом 57% ответили, что деньги закончатся менее чем через месяц. Более чем на полгода имеют сбережений 4,3% украинцев. На полгода – 2%.

Друзі, Gradus продовжує слідкувати за градусом коронавірусу. Чергова хвиля дослідження була проведена в неділю,… Geplaatst door Gradus op Woensdag 25 maart 2020

Эксминистр экономики Тимофей Милованов, комментируя результаты на своей странице в Facebook заявил, что остановка экономики может иметь большие последствия чем сама пандемия.

«Остановка экономики из-за карантина может привести к последствиям значительно худших чем сама болезнь. И очень быстро. Через месяц люди просто не будут иметь за что есть», – написал Милованов.

За умов жорсткого карантину, у більшості українців закінчаться гроші на життя через чотири тижні.Дослідницька компанія… Geplaatst door Тимофей Милованов op Woensdag 25 maart 2020

«И тогда наступит настоящая трагедия. Как сказал Трамп в понедельник: «Мы не можем позволить, чтобы решение проблемы [коронавируса] стало хуже самой проблемы», – отметил он.