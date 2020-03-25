Бывший глава МИД Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывшего министра иностранных дел Кожару задержали по подозрению в убийстве экс-директора канала «Интер» Старицкого. Меру пресечения изберет Шевченковский суд Киева.

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан полицией по подозрению в умышленном убийстве экс-директора канала «Интер» Сергея Старицкого, сообщил на своей странице в Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Кожару доставят в Шевченковский районный суд Киева суд для избрания ему меры пресечения.

«Леонид Кожара и его жена от начала и до сих пор утверждают, что Сергей Старицкий закончил жизнь самоубийством», – добавил Геращенко.

Задержание Кожары. Задержание Кожары. Задержание Кожары. Пред 1 из 3 След

По его словам, следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала «Интер» и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить.

Колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара тільки що затриманий співробітниками поліції за підозрою в… Geplaatst door Антон Геращенко op Woensdag 25 maart 2020

Напомним, 21 февраля в доме Кожары в результате огнестрельного ранения погиб бывший руководитель телеканала «Интер», генеральный директор «Atlantic Group» Сергей Старицкий. В доме находились три человека: супруги и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки.

Жена Кожары заявила, что гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина. Однако, на следующий день у полиции появились данные, которые дают основания предполагать, что Старицкий мог не сам покончить с жизнью. Поэтому по согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство – ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

Ни Кожара, ни его жена изначально не фигурировали как подозреваемые.

2 марта полиция не смогла провести следственный эксперимент, т.к. Кожара слег в больницу, и в доме не было ни его, ни его жены.

Кожара был главой МИДа с 24 декабря 2012 года до 23 февраля 2014 года, когда его отправили в отставку вместе с другими одиозными министрами – Дмитрием Табачником и Раисой Богатыревой. Остальной Кабмин продержался тогда еще несколько дней.