Коронавирус в Украине: число заразившихся превысило сотню

Количество случаев COVID-19 в Украине за сутки выросло на 29 до 113. Коронавирус попал в Волынскую, Луганскую, Одесскую и Запорожскую области.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 113. За сутки их число увеличилось на 29 человек. Первые случаи инфицирования подтвердили в Волынской, Луганской, Одесской и Запорожской областях, сообщило Министерство здравоохранения.

Тринадцать новых случаев пришлось на Черновицкую область, семь – на Киевскую область, по два – на Киев, Тернопольскую и Запорожскую области, по одному – на Волынскую, Луганскую и Одесскую области.

По состоянию на 10 утра 25 марта география распространения коронавирусной болезни выглядит так:

Волынская область – 1 случай;

Запорожская область – 2 случая;

Днепропетровская область – 2 случая;

Донецкая область – 1 случай;

Житомирская область – 2 случая (1 летальный);

Ивано-Франковская область – 5 случаев (1 летальный);

Киев – 31 случай;

Киевская область – 22 случая;

Львовская область – 2 случая;

Луганская область – 1 случай;

Одесская область – 1 случай;

Тернопольская область – 4 случая (1 летальный);

Черновицкая область – 38 случаев (1 летальный) ;

Черкасская область – 1 случай.

⚡ МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За даними ЦГЗ, станом на 10:00… Geplaatst door Міністерство охорони здоров'я України op Woensdag 25 maart 2020

От коронавируса пока что вылечился только один мужчина в Черновицкой области.

Напомним, что последний случай смерти от коронавируса зафиксировали утром 25 марта.

В Тернопольской области от коронавируса умер 68-летний мужчина – житель Монастырисского района.

Об этом сообщил оперативный штаб городского совета Тернополя в Facebook и официально подтвердили в Минздраве.

«В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер больной COVID-19. Это житель села Ковалёвка Монастырисского района. Мужчине было 68 лет. Выражаем соболезнования родным», – заявили в штабе.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в свою очередь рассказал, что 9 марта мужчина был на похоронах в селе Швейков, где также находился священник из Залещиков – «нулевой» пациент Тернопольской области.

«По данным свидетелей, во время поминального обряда присутствовали около 70-ти человек. В целом, по данным эпидемиологического расследования, проведенного эпидемиологами и полицией, установлено, что с начала марта священник контактировал близко с 500 лицами во время различных религиозных обрядов», – сообщил Геращенко в фейсбуке.

❗️ПОМЕР ХВОРИЙ НА COVID-19 З МОНАСТИРИСЬКОГО РАЙОНУ🔹В інфекційному відділені Тернопільської лікарні швидкої допомоги… Geplaatst door Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом op Woensdag 25 maart 2020

Все эти люди потенциально могут быть заражены, и им советуют срочно обратиться в полицию (тел. 102) или скорую помощь (тел. 103)

Сам священник находится в реанимации Тернопольской клинической больницы в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких.

Шесть сел в Тернопольской области, включая Швейков и Ковалёвку, закрыты полицией.

Ранее сообщалось, что в области подтверждены шесть случаев заболевания COVID-19 – четыре случая у жителей Монастырисского района и один – у жителя города Залищики. Также сегодня сообщалось о еще одном заразившемся – жителе Тернополя – мужчина недавно побывал в Австрии.