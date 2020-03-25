Порошенко выступил категорически против «консультативного совета» с боевиками

Порошенко призвал отказаться от «консультативного совета» с боевиками. Он подчеркнул, что «это значит действовать вопреки национальным интересам Украины».

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отказаться от создания так называемого «консультативного совета» с главарями террористов. Он написал об этом на своей странице в сети Facebook.

«Европейская Солидарность» как украинская государственная оппозиция подставила плечо власти в противодействии коронавирусу. Поддержала ее инициативу и подала свои предложения. В том числе и об источниках наполнения резервного фонда для преодоления последствий пандемии. Мы обнародовали план ключевых стратегических решений для спасения экономики, так и не дождавшись ничего подобного от правительства Владимира Зеленского», – пишет Порошенко.

«При этом мы не выпускаем из поля зрения те красные линии, которые ему совместно с неравнодушным общественностью наметили еще в прошлом году. Согласиться на создание так называемого консультативного совета – значит преступить и зайти слишком далеко за эти линии. Это значит легитимизировать главарей оккупированных Россией районов Донбасса, а страну-агрессора – признать посредником и дать ей шанс избавиться санкций», – отметил он.

По его мнению, независимо от того, кто поставит подпись под этим протоколом, ответственность будет лежать на президенте Владимире Зеленском.

Європейська Солідарність як українська державницька опозиція підставила плече владі у протидії коронавірусу. Підтримала… Geplaatst door Петро Порошенко op Dinsdag 24 maart 2020

«Поэтому публично обращаюсь именно к нему с категорическим требованием отказаться от задуманного и не соглашаться на создание «консультативного совета». Власти должны все силы концентрировать на борьбе с коронавирусом и экономическим кризисом, а не предавать Украину, безразлично как, сознательно или просто из-за неспособности осознать очевидное», – подчеркивает Порошенко.

Сейчас как никогда нужен сильный иммунитет, который бы надежно защищал украинский государственный организм от любых попыток России поразить его», – резюмировал он.