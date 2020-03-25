Эпидемия коронавируса: Хорошковский из Ниццы попал на больничную койку в Киеве

Хорошковского госпитализировали с подозрением на коронавирус. 20 марта он вернулся из Франции, 21 марта – госпитализирован с симптомами ОРВИ.

Бывший глава Службы безопасности Украины и вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский госпитализирован в Александровскую больницу Киева с подозрением на коронавирус, сообщает «Радио Свобода».

Отмечается, что госпитализацию политика журналистам подтвердили два источника. Ранее эту информацию обнародовал нардеп от «ОПЗЖ» Вадим Рабинович.

Сам Хорошковский не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что он находится в больнице с подозрением на заражение коронавирусом.

Хорошковский с подтвержденным диагнозом в больнице Geplaatst door Vadim Rabinovich op Dinsdag 24 maart 2020

При этом сообщается, что у Хорошковского выявлено двустороннее воспаление легких. Скорее всего это коронавирус, но пока не подтвержден.

По данным «Схем», частный самолет Валерия Хорошковского Falcon 7X с бортовым номером MY-JET прибыл из французской Ниццы в Киев в пятницу, 20 марта.

На вопрос журналиста, контактировал ли он с кем-то из должностных лиц или депутатов после возвращения из Ниццы, Хорошковский ответил коротко: «Нет».

В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявил на своей странице в Facebook, что количество киевлян, заболевших COVID-19, выросло до 31 человек.

«Сегодня вечером мы получили от Государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины» еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Все трое киевлян, которые заболели, – мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один, 51-летний киевлянин, вернулся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ», – написал Кличко.

Друзі! Кількість киян, що захворіли на COVID-19, зросла в столиці до 31 особи.Сьогодні ввечері ми отримали від… Geplaatst door Віталій Кличко op Dinsdag 24 maart 2020

Еще 22 подозрения на коронавирус в Киеве пока проверяются.