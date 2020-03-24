Кабмин Шмыгаля: Украина готова к кризису, проблем с госдолгом не будет

В Кабмине заявили, что не видят оснований для реструктиризации госдолга. По словам премьер-министра, к потенциальному кризису «Украина сейчас больше подготовлена, чем в 2008 году».

Кабинет министров не видит никаких оснований для реструктиризации государственного долга и призывает не спекулировать на теме долговой политики, говорится в сообщении пресс-службы украинского правительства.

Отмечается, что Украина сейчас более подготовлена, чем во время предыдущих кризисов.

«Международные резервы на высшем за последние годы уровне, инфляция рекордно низкая, государственный бюджет сбалансирован, показатель госдолга ВВП упал до рекордно низких 44,5%», – говорится в сообщении.

Минфин продолжает реализацию Среднесрочной стратегии управления государственным долгом и имеет в распоряжении диверсифицированные источники привлечения средств для финансирования госбюджета.

«Украина к потенциальному кризису подходит более подготовленной, чем в 2008 году. У нас и значительные резервы, и высокая ликвидность банков, и все макроэкономические параметры в значительно лучшем состоянии», – заверил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В то же время, заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив допускает падение ВВП из-за коронавируса на 5% в 2020 году. По ее словам, это – еще оптимистический сценарий.