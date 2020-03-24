Я тебя по мобильнику вычислю: Геращенко пообещал кары нарушителям карантина

В МВД допускают, что будут проверять соблюдение карантина по мобильным.

Правоохранители могут начать контроль самоизоляции украинцев в связи со вспышкой коронавируса, сообщил в эфире «Свободы слова» на «ICTV» заместитель министра внутренних дел, экс-нардеп Антон Геращенко.

«Полиция начала получать в автоматизированном порядке данные от пограничников по украинцам, которые подписали личные обязательства о 14-дневном карантине путем самоизоляции», – сообщил Геращенко.

«Не исключаю (возможности), что по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и осуществлять контроль за условиями карантина посредством мониторинга мобильных сетей», – уточнил он.

По словам Геращенко, при въезде в страну все украинцы, которые возвращаются, подписывают обязательство о добровольном карантин на 14 дней, но некоторые из них сразу пытаются его нарушить.

В качестве примера бессознательного отношения Антон Геращенко привел ситуацию, которой с ним поделилась знакомая: рейсом из Испании в «Борисполь» прибыла девушка, которая утверждает, что никаких обязательств о 14 днях добровольного карантина с нее не брали. А пограничники заверили, что девушка обязательства о самоизоляцию подписала – и привели копию соответствующего документа.

Оказалось, что девушка солгала своей матери ради того, чтобы уехать из Киева во Львов увидеть своего сына.

«Конечно эта девушка теперь никуда не поедет. А если бы поехала, то она нарушила бы условия подписки о самоизоляцию. Если бы факт нарушения с ее стороны был бы установлен полицией, то она была бы задержана и оштрафована на 17 или даже 34 тысячи гривен», – отмечает Геращенко.

Геращенко также назвал фамилию священнослужителя из Тернопольской области, который сейчас находится в реанимации из-за коронавирусной болезни COVID 19. Это – Олег Винников. По подсчетам МВД, он за неделю контактировал примерно с 500 людьми.

Геращенко намеренно назвал имя священника, чтобы те, кто контактировал с ним, оставались дома и при необходимости обратились к врачу.