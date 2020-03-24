В Украине выявили более 80 случаев заражения коронавирусом

В Украине официально зарегистрировали 84 случая COVID-19. За последние сутки болезнь обнаружили у 11 новых пациентов.

В Украине официально зарегистрировали 84 случая заболевания COVID-19. Такие данные по состоянию на 10:00 24 марта обнародовал Минздрав на официальном канале в Telegram.

«По данным Центра общественного здоровья, в Украине 84 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев», – говорится в сообщении.

В Днепропетровской области зафиксировали 2 случая, в Донецкой – 1, в Житомирской – 2 (1 летальный), в Киеве – 29, в Киевской области – 15 случаев, из них 10 – за последние сутки, во Львовской области – 2 случая, в Тернопольской – 2, из них один за прошлые сутки, в Черновицкой – 25 (1 летальный), в Черкасской области – 1 случая заболевания.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 4 новых случаях обнаружения коронавирусной болезни. Два пациента вернулись из других стран, еще двое контактировали с теми, у кого ранее был обнаружен коронавирус.

Кроме того, о втором случае заболевания сообщили в Тернопольской области, и о первом – в Мукачево. Первый тест у женщины из Закарпатской области показал COVID-19, однако повторный тест будут делать в другой лаборатории. До того, как обнаружили болезнь, женщина дважды посещала церковь.

В мире количество заболевших коронавирусом превысило 380 000, больше всего людей инфицировались в Китае – 81 552 человека. На втором месте по заболеваемости – Италия, где зафиксировали более 63 000 случаев болезни. На третьем месте – США, где заболели более 43 000.