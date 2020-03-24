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«Оставайтесь дома»: коронавирус подарил возможность бесплатно смотреть Premium-порно

Крупнейший мировой порно-ресурс PornHub открыл бесплатный премиум-доступ для всех жителей Земли на период карантина из-за коронавируса.

Крупнейший порносайт мира PornHub бесплатно предоставил жителям всех стран премиум-аккаунты, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции COVID-19, говорится в сообщении мирового порно ресурса.

«PornHub призывает людей во всем мире оставаться дома, чтобы сгладить кривую коронавируса за счет самоизоляции с бесплатным премиум-доступом», – сказано в сообщении сайта, где можно получить премиум-аккаунт до 23 апреля.

На фоне пандемии COVID-19 и ограничительных мер, введенных в разных странах, PornHub в марте предоставил премиум-доступ жителям Италии, Франции и Испании. После этого число визитов на сайт в этих странах выросло в несколько раз.

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Напомним, что ранее гражданин Украины Алексей Третяк подал петицию на имя президента Владимира Зеленского об обеспечении бесплатного доступа к PornHub.

Источник PornHub

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