Экс-премьер Гончарук отрицает бездействие по поводу пандемии коронавируса

Гончарук ответил на обвинения в бездействии по поводу эпидемии коронавируса.

Экс-премьер-министр Алексей Гончарук ответил на открытие уголовного производства по факту возможной служебной халатности должностных лиц Кабинета министров Украины. Экс-премьер сам сообщил об этом на своей странице в Facebook, опубликовав документальные свидетельства.

Экс-глава правительства заявил, что 31 января, в день получения письма от председателя Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, он безотлагательно созвал совещание и отреагировал срочным поручением Минздраву, а также руководителям Минобразования, Минэкономики и МИД.

Также Кабмин создал соответствующий штаб, установил состояние повышенной готовности и разработал алгоритмы действий на случай коронавируса в Украине.

Служебная записка секретаря СНБО Алексея Данилова. Документы опубликованные Гончаруком. Документы опубликованные Гончаруком. Документы опубликованные Гончаруком. Пред 1 из 4 След

Третьего февраля, по словам Гончарука, на заседании правительства одобрили Национальный план противоэпидемиологических мероприятий, направленный на предотвращение распространения 2019-nCoV. В котором, среди прочего, было и поручение изучить возможность введения временного запрета экспорта в случае обнаружения угрозы дефицита таких товаров в Украину.

Экс-глава правительства отметил, что запрет экспорта планировали ввести при диагнозе первого случая.

Про звинувачення в недбалості під час здійснення заходів спрямованих на протидію COVID-19 — захворювання, викликаного… Geplaatst door Олексій Гончарук op Maandag 23 maart 2020

Заместитель Генерального прокурора – руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий зарегистрировал уголовное производство по факту возможной служебной халатности должностных лиц Кабинета Министров Украины.