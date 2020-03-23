Российский след в фейках о коронавирусе: СБУ выявила распространителей дезинформации

СБУ разоблачила 38 распространителей фейков о COVID-19. Часть из них получали задания от российских кураторов.

Служба безопасности Украины, начиная с 16 марта выявила 38 человек, которые занимались распространением фейков о коронавирусе. Сотрудники СБУ передали Нацполиции информацию для применения к ним мер административного воздействия, сообщает пресс-служба ведомства.

Часть разоблаченных распространителей имели кураторов в России.

«Несколько человек нарушили серьезные статьи УК Украины. Так, 23 марта в Днепре СБУ пресекла деятельность интернет-агитатора, который по заданию куратора из России публиковал в соцсетях ложную информацию о распространении COVID-19 в Украине, сообщает СБУ. Среди его заданий были и призывы к нарушению конституционного строя и территориальной целостности Украины», – говорится в сообщении СБУ.

Задержанный житель Днепра должен был делать фото и видео с пустыми полками в магазинах, очередями в аптеках, фиксировать работу спецтехники и правоохранителей. Все это в дальнейшем должно было служить для оформления ложных новостей.

Например, таких, как новость про драку в городском транспорте, поскольку один из пассажиров якобы кашлял и имел признаки коронавируса. Вчера СБУ опровергла его, как недостоверный – видео было снято намного раньше и причиной драки в транспорте были не опасения коронавируса. А к его распространению имели прямое отношение ботофермы.

При обыске была обнаружена техника, подтверждающая противоправную деятельность. Начато уголовное производство по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины, решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении.