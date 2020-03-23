Как в Италии: украинцы просят Зеленского открыть им бесплатный доступ к PorHub

Украинцы хотят получить от Зеленского бесплатный доступ к PornHub на время карантина из-за коронавируса. Петицию поддержали чуть более полсотни человек.

На имя президента Украины Владимира Зеленского подана петиция об открытии для украинцев Premium доступа к порноресурсу PornHub на время карантина из-за коронавируса. Текст петиции Алексея Третяка опубликован на сайте электронных петиций президента Украины.

«Во время карантина, с целью обеспечения пребывания людей дома, и чтобы не было так грустно, просим официально обратиться к медиаресурсу PornHub чтобы открыть доступ к Premium ресурсам на территории Украины», – говорится в петиции.

В настоящее время петицию подписали 63 человека из 25 тыс необходимых подписей.

Как сообщало агентство «The Next Web», известный порносайт Pornhub решил предоставить пользователям из Италии бесплатный доступ к премиум-аккаунтам. Сейчас эта страна – один из главных очагов распространения коронавируса.

В течении всего марта пользователям, которые заходят на сайт с территории Италии, приходят уведомления, что они могут бесплатно пользоваться премиум-доступом на сайте. При этом Pornhub не будет требовать привязывать платежную карту.

Также сайт решил, что направит в итальянские больницы часть месячной выручки одной из своих дочерних компаний – Modelhub.