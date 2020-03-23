ВТБ купил российские активы украинского агрохолдинга «Кернел»

Российская компания «Деметра-Холдинг» купила у украинского агрохолдинга «Кернел» зерновой терминальный комплекс «Тамань», сообщила группа ВТБ, в состав которой входит «Деметра».

«ООО «Деметра-Холдинг» (входит в группу ВТБ) приобрело 50%-ю долю в компании «Taman Grain Terminal Holdings Limited», владеющей 100% долей ООО «Зерновой терминальный комплекс «Тамань» – глубоководного специализированного терминала по перевалке зерна», – сказано в заявлении.

Вторую часть терминала контролирует компания «Glencore Agriculture» через «Renaisco B.V.».

На сайте Варшавской фондовой биржи говорится, что стоимость сделки составила 61 млн евро.

Пропускная способность терминала в Тамани составляет 4 млн тонн в год.

«Кернел» не вел бизнес в России с 2017 года, передавая свою квоту на перевалку зерна в Таманском терминале третьей стороне.

Агрохолдинг «Кернел» – один из крупнейших в Украине. Он занимается производством подсолнечного масла, выращиванием зерновых и масличных культур, экспорту кукурузы, пшеницы, ячменя и так далее. По данным компании, ежегодный объем экспорта продукции составляет около 7 млн тонн.

Крупнейшим акционером «Кернела» через «Namsen LTD» является Андрей Веревский.