Коронавирус косит «Слуг народа»: у депутата пропрезидентской фракции положительный тест

Нардеп из «Слуги народа» заразился коронавирусом. Горбенко подчеркнул, что «сдал два теста: один результат отрицательный, другой положительный».

Депутат Верховной Рады из фракции «Слуга народа» Руслан Горбенко получил положительный тест на коронавирус. Депутат сам сообщил об этом на своей странице в Facebook.

«Я действительно в Александровской больнице, сдал 2 теста: один результат отрицательный, другой положительный. Сегодня сдал третий. Ждем результатов», – написал Горбенко.

Он подчеркнул, что не контактировал ни с нардепом Сергеем Шаховым («Доверие»), ни с нардепом Александром Лукашевым (ОПЗЖ), у которых тоже подтвердили или подозревают коронавирус.

Вже у ЗМІ почали писати про мене. Я дійсно в Олександрівській лікарні, здав 2 тести один результат негативний, інший… Geplaatst door Ruslan Gorbenko op Maandag 23 maart 2020

Горбенко рассказал, что 17 марта был на заседании Верховной Рады, но в маске. Уже 18 марта у него поднялась температура, 19 марта появился кашель.

21 марта он приехал в больницу, где у него обнаружили воспаление левого легкого.

Также обнаружили коронавирус COVID-19 у народного депутата Украины Александра Лукашева от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Об этом сообщил вечером в воскресенье депутат Алексей Гончаренко, а в понедельник подтвердила «Украинская Правда» со ссылкой на источники в депутатском корпусе.

По их информации, первые тесты Лукашева были отрицательные, но в воскресенье, 22 марта, пришло подтверждение.

«Экспресс-тесты были отрицательные, но ПЦР (тест методом полимеразной цепной реакции – ред.) подтвердил», – рассказал собеседник издания.

На внеочередном заседании Верховной Рады 17 марта Лукашева не было. Последний раз он был на образовательном комитете 10 марта.

Сам Лукашев в Facebook отрицает, что у него коронавирус Covid-19.

«Хочу опровергнуть слухи, которые распространяют некоторые коллеги. На данный момент анализ не обнаружил у меня коронавируса. Однако, я обратился к врачам для дополнительного обследования, потому что несколько дней держится температура около 37. Буду держать вас в курсе, и прошу журналистов не распространять фейки», – написал Лукашев.

Он также опубликовал фото из больницы.

Хочу спростувати чутки, які поширюють деякі колеги. На даний момент аналіз не виявив у мене коронавірусу. Проте я… Geplaatst door Александр Лукашев op Maandag 23 maart 2020

«Хочу поблагодарить медицинский персонал за ваш труд в это непростое для Украины и всего мира время. Берегите себя!», – добавил нардеп.

Кроме того коронавирусную инфекцию подтвердили еще у одного депутата Верховной Рады. Им оказался нардеп от группы «Доверие» Сергей Вельможный.

Об этом сообщил ранее инфицированный коронавирусом нардеп Сергей Шахов.

Geplaatst door Сергій Шахов op Zaterdag 21 maart 2020

«Пришли тревожные новости, что члены моей команды – Сергей Вельможный с сыном тоже попали в Александровскую больницу. И подтвердился вирус. Сделают рентген уже завтра, посмотрим, чтобы не было пневмонии. Это очень важно – вовремя отследить, вовремя обратиться к врачу», – заявил Шахов вечером 21 марта в видео, опубликованном в Facebook.

Сергей Вельможный опроверг информацию о своем заражении коронавирусом.

«Сегодня с симптомами, похожими на вирус COVID-19, меня и моего сына госпитализировали. Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. В ближайшее время тест проведут повторно», – написал он у себя в Facebook.

Сьогодні з симптомами, схожими на вірус COVID-19 мене та мого сина госпіталізували. Перший тест на коронавірус показав… Geplaatst door Сергей Вельможный op Zaterdag 21 maart 2020

Однако факт госпитализации нардеп подтвердил.

«Сейчас находимся в инфекционном отделении Александровской больницы, где пройдем обследование», – добавил Вельможный.

Сергей Вельможный – мажоритарщик с Луганской области, коллега Шаховапо группе «Доверие». В Раде 8-го созыва Вельможный помощником Шахова.