Эпидемия коронавируса: бизнес призывает власти Украины не останавливать производства

Бизнес предостерег власти Украины от остановки предприятий. Экономика может погрузиться в глубочайший кризис.

Украинский бизнес предостерег власти от принятия решения об остановке предприятий из-за эпидемии коронавируса и введенного карантина, говорится в заявлениях «Европейской бизнес ассоциации», «Союза украинских предпринимателей», «IT Ukraine», «Федерации работодателей», «УКАБ», «Бизнес 100», «СЕО club».

«Считаем, что введение чрезвычайного положения с остановкой большинства нестратегических предприятий преждевременно и может привести к катастрофическим последствиям в экономике Украины. Если остановить большинство компаний, миллионы украинцев потеряют работу, а бюджет – большую часть доходов… Соответственно, последствия пандемии будут действительно критическими», – заявили в организациях

Бизнес-сообщество подчеркивает, что карантинные меры в Украине и так более жесткие, чем в странах, где количество заболевших намного больше.

«В то же время в Украине планируется новое значимое расширение комплекса мер по сравнению с уже существующим перечнем, которое сопоставимо только с внедренными в самых пострадавших регионах Италии и Китая. Это, в свою очередь, приведет к потере миллионов рабочих мест и значительным потерям бюджетов различных уровней», – сказано в заявлении.

Бизнес считает, что остановка большого количества предприятий без программы поддержки экономики приведет к глубочайшему кризису.

Организации заявили, что сейчас, наоборот, нужно сосредоточиться на том, чтобы не допустить значительного роста безработицы. Они призывают Верховную Раду принять необходимые законы для сотрудничества с МВФ, в том числе закон о невозможности возврата банков экс-владельцам.

Также они призывают срочно урезать бюджетные расходы, обеспечить быструю и эффективную верификацию получателей пенсионных и социальных выплат, централизовать использование средств в местных и государственном бюджете исключительно на борьбу с пандемией.

Государство, считает бизнес, должно обеспечить необлагаемый минимальный доход работникам, которые пострадали от карантинных мер, и прекратить начисление финансовых санкций всем компаниям, у которых есть кредиты.