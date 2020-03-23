Эпидемия коронавируса: СБУ опровергает фейк-видео с избиением заболевшего

СБУ опровергла распространяемое в соцетях фейк-видео об избиении в общественном транспорте человека, которого заподозрили в заражении коронавирусом.

В СБУ опровергли видео об избиении человека, что кашлял в общественном транспорте, из-за коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

«Друзья, в соцсетях – очередной фейк о коронавирус. Не успели «улетать» вертолеты, которые должны были распылять ночью дезинфицирующие средства, как наши специалисты обнаружили попытки распространения новой ерунды», – говорится в сообщении.

«Теперь в сети «разгоняется» видео о том, что в городском транспорте (сначала речь шла о Винницу, а потом о Львов) произошла драка, поскольку один из пассажиров якобы кашлял и имел признаки коронавируса», – добавили в ведомстве.

В СБУ установили, что данный конфликт на самом деле был зафиксирован значительно раньше и никак не связан с пандемией COVID-19.

Первоисточниками размещения этого видео, по данным киберфахивци СБУ, стали «боты», в частности, и пророссийского направления. Впоследствии эти материалы стали активно распространять на сепаратистских и пророссийских ресурсах.

«Аномальное «вирусное» распространение материала указывает на вовлечение «ботоферм» для дестабилизации ситуации. Поэтому еще раз призываем и СМИ, и граждан тщательно относиться к проверке информации и пользоваться официальными источниками. Помните: такие публикации направлены только на расшатывание ситуации в нашем государстве», – подчеркнули в СБУ.

На данный момент сотрудниками СБУ осуществляются меры по установлению и привлечению к ответственности лиц, которые сознательно распространяют ложную информацию.

«Работа по выявлению и противодействию фейк продолжается», – подытожили в ведомстве.

Друзі, у соцмережах – черговий фейк про коронавірус. Не встигли «відлітати» гвинтокрили, які мали розпилювати вночі… Geplaatst door Служба безпеки України op Zondag 22 maart 2020

Напомним, что ранее СБУ и военные опровергли слухи о вертолетах-дезинфекторах. В СБУ подчеркивают, что угроза коронавируса – не повод для паники, «а тем более – для абсурда».