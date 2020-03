Зеленский просит МВФ помочь в борьбе с коронавирусом

Президент Владимир Зеленский в воскресенье провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, говорится в Twitter главы фонда.

«Я провела сегодня очень конструктивный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразила нашу поддержку Украине, так как страна сталкивается с огромными вызовами, связанными с COVID-19», – сказано в заявлении.

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) March 22, 2020