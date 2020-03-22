Росбанк отказался обслуживать счета Царева из-за репутационных издержек

Так называемый «председатель парламента Новороссии» и экс-нардеп «Партии регионов» Олег Царев пожаловался, что один банков в России попросил его закрыть счет, который он открыл пять лет назад, сообщил в своем Twitter журналист и блогер Денис Казанский.

«Царев жалуется, что банк не хочет с ним сотрудничать из-за его репутации. Не удивительно. В последнее время все больше выясняется правды про «героев новороссии» и их настоящие «подвиги» 2014 года. Уже даже в России к этому отребью испытывают брезгливость», – сообщает блогер.

В качестве доказательства возникших у Царева проблем с одним из российских банков, Казанский приводит скрин сообщения «председатель парламента Новороссии». Экс-регионал надеется, что ему удастся открыть счет в находящемся под санкциями российском государственном банке «ВТБ».

«Россбанк просит меня закрыть счет, открытый пять лет назад. Банк опасается репутационных рисков, если всплывет, что «террорист» пользуется их карточкой. Символично, что банк со словом «Россия» в названии поддерживает санкции против сторонников «русской весны». Попробую открыть в ВТБ, – написал Царев.

Царёв жалуется, что банк не хочет с ним сотрудничать из-за его репутации. Не удивительно. В последнее время все больше выясняется правды про «героев новороссии» и их настоящие «подвиги» 2014 года. Уже даже в России к этому отребью испытывают брезгливость. pic.twitter.com/06Iq74JYG9 — Денис Казанський (@den_kazansky) March 22, 2020

Напомним, что ранее сторонник «русского мира» и экс-нардеп жаловался на оккупационные власти Крым. Он заявил, что «чиновники» полуострова решили продать имущество двух пансионатов «Днепр» и «ХИИТовец» в Алуште, которые в 2015 году были отданы экс-нардепу в аренду под реализацию инвестпроектов.