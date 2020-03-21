Эпидемия коронавируса: нардепа Шахова госпитализировали с пневмонией

Депутат Верховной Рады Сергей Шахов, у которого 18 марта обнаружили коронавирус, госпитализирован в Александровскую больницу, сообщил сам парламентарий на своей странице в Facebook.

«Сегодня мне сделали рентген, который показал незначительную пневмонию. По рекомендации врачей, остаюсь в инфекционном отделении Александровской больницы», – написал он.

Шахов пообещал рассказать подробности сегодня вечером.

Друзі, як обіцяв, повідомляю про всі зміни свого стану. Сьогодні мені зробили рентген, який показав незначну пневмонію…. Geplaatst door Сергій Шахов op Zaterdag 21 maart 2020

Напомним, 17 марта Центр общественного здоровья сообщил о первом случае коронавирусной болезни COVID-19 на территории Киевской области, ее выявили у 44-летнего мужчины. Этим человеком оказался депутат Рады из группы «Доверие» Сергей Шахов. Коронавирус также позже выявили у родственницы Шахова.

Президент Влаадимир Зеленский заявил, что во вторник за Шахова «кнопкодавили» его коллеги, а его самого на заседании не было. Тем не менее, глава Аппарата Рады потребовал составить список депутатов, контактировавших с заболевшим нардепом.

11 марта Шахов вернулся из поездки во Францию и Швейцарию. 12 марта пошел на заседание комитета по экологии. По словам Шахова, в сессионный зал парламента он не заходил.

Спикер парламента Дмитрий Разумков исключл остановку работы Рады из-за заражения Шахова коронавирусом.