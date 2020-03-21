Российская армия в Крыму учится захватывать украинские аэродромы

В оккупированном Россией Крыму, подразделения российской армии провели учения, на которых отработали захват аэродрома в украинском городе Николаеве, рассказал основатель «DefenceBlog», «Военный информатор» Дилян Малясов на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что в провокационных учениях оккупационных войск участвовали десантники ВС РФ из города Новороссийск. По словам эксперта, на крымском полигоне присутствовало 1,5 тысяч военных, несколько сотен единиц техники и полтора десятка самолетов.

Также он опубликовал фото с учений оккупационных сил России на украинском полуострове.

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«Десантники из Новороссийска (1,5 тыс. десантников и 300 единиц техники и 15 самолетов ВТА Ил-76) провели масштабные учения в Крыму, во время которых имитировали захват аэродрома Кульбакино в Николаеве», – уточнил он.

Десантники из Новороссийска ( 1,5 тыс. десантников и 300 единиц техники и 15 самолетов ВТА Ил-76) провели масштабные учения в Крыму, во время которых имитировали захват аэродрома Кульбакино в Николаеве. Geplaatst door Dylan Malyasov op Vrijdag 20 maart 2020

Напомним, что шесть лет назад священнослужители церкви Московского патриархата активно участвовали в переговорах с украинскими военными на стороне российских оккупационных сил.