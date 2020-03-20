Зеленский выбирает капитуляцию: не согласен – будешь уволен, как Лерос

Зеленский уволил своего помощника, раскритиковавшего инициативы Ермака в Минске. Так же стало известно, что запланированная на 25 марта встреча в Минске отложена из-за пандемии коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении своего советника, народного депутата Верховной Рады Гео Лероса, который ранее выступал против инициатив главы Офиса президента Андрея Ермака на переговорах в Минске, сообщил на своей странице в Facebook Борислав Береза.

«Указом 100/2020 президент Володимир Зеленський уволил народного депутата Гео Лероса, публично выступившего против российских нарративов вроде «внутреннего конфликта» и против инициатив Ермака в Минске, из числа своих советников», – прокомментировал увольнение Береза .

По мнению Березы это решение однозначно указывает какую стороны в войне с Россией выбрал президент Украины.

«Зеленский выбрал сторону в этом конфликте. Это его выбор. Он многое проясняет. Теперь маски сброшены», – подчеркнул Береза.

Указом 100/2020 президент Володимир Зеленський уволил народного депутата Geo Leros, публично выступившего против… Geplaatst door Borislav Bereza op Vrijdag 20 maart 2020

Как сообщил «Левому Берегу» министр по делам временно окупированных территорий Алексей Резников, Трехсторонняя контактная группа не будет встречаться в Минске 25 марта из-за распространения коронавируса.

«Мы ожидаем от ОБСЕ предложения по поводу организации видео-конференции. Но в любом случае очевидно, что перелеты сейчас невозможны», – отметил Резников.

Министр не стал отвечать на вопрос «Левого Берега», будут ли в режиме видео-конференции обсуждать создание Консультативного совета.

Напомним, участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 11 марта в Минске договорились создать так называемый Консультативный совет в составе политической подгруппы.

В состав Консультативного совета с правом решающего голоса войдут 10 представителей от Украины, 10 – от оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, России, Германии и Франции.

Решения совета носят рекомендательный характер.

Часть «Слуги народа» выступила против создания Консультативного совета с ОРДЛО.