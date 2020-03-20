В Киеве готовятся объявить о чрезвычайной ситуации

В Киеве введут режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. В то же время, по Киеву начали ездить автомобили с громкоговорителем, призывающие жителей соблюдать карантин.

В Киеве введут режим чрезвычайной ситуации (это не чрезвычайное положение) из-за коронавируса. По словам первого заместителя Киевгорадминистрации Николая Поворозника, решение уже принято, его осталось оформить юридически. Он рассказал об этом в интервью «РБК-Украина».

«Мы уже позавчера приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве. Документы сейчас проходят юридические процедуры. На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева», – сказал Поворозник.

По его словам, все мероприятия, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются.

В тоже время в Киеве 20 марта начали ездить спецавто с громкоговорителем, призывающие жителей оставаться дома и соблюдать санитарно-гигиенические нормы, направленные на борьбу с распространением коронавируса, сообщает корреспондент «Левого Берега».

В частности, жителей просят не выходить на улицу без крайней необходимости и не посещать места скопления людей.

«Во время пребывания на улице используйте защитные маски. Соблюдайте дистанцию не менее двух метров и придерживайтесь правил гигиены», – говорится в сообщении.

В столичном ГУ ГосЧС сообщили, что с 21 марта такие автомобили будут курсировать во всех других городах Украины. Спецмашины принадлежат оперативно-спасательной службе.

В Киеве по состоянию на утро 20 марта известно о трех случаях коронавирусной болезни COVID-19.