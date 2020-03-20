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Китай готов оказать помощь Украине в борьбе с эпидемией коронавируса

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Украина отправила в Китай грузовой самолет за тестами и медоборудованием. Еще один рейс ожидается на следующей неделе.

Украина отправила в Китай грузовой самолет Ил-76 за медицинским грузом: лабораторными и экспресс-тестами на коронавирус, масками, аппаратами искусственной вентиляции легких, сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Андрей Мотовиловец, который, по его словам, будет одним из пассажиров этого самолета.

«Военный грузовой самолет Ил-76 вскоре взлетает из аэропорта Борисполь в Гуанчжоу, Китай. В 11:00 в субботу борт примет медицинский груз: лабораторные и экспресс-тесты на коронавирус, медицинские маски, аппараты вентиляции легких и многое другое. Я имею честь сопровождать этот полет, чтобы оформить документы и груз», – написал Мотовиловец.

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Самолет направляемый в Китай за медикаментами и медицинским оборудованием.

По его словам, на следующей неделе будет выполнен еще один рейс.

Військовий вантажний літак ІЛ 76 незабаром злітає з аеропорту Бориспіль у Гуанчжоу, в Китай. Об 11.00 у суботу борт…

Geplaatst door Andrey Motovilovets op Vrijdag 20 maart 2020

По состоянию на вечер 19 марта в Украине выявили 26 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Три из них (около 11%) привели к летальному исходу.

Источник POLITua

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