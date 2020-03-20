Россия не сможет преодолеть последствия пандемии коронавируса и нефтяной войны

Из-за пандемии и падения цен на нефть Россия не преодолеет кризис обычными методами. Это четыре основных проблемы, которые надо решить Кремлю как можно скорее.

В России признают, что ситуация в экономике развивается «не лучшим образом». Страна в марте 2020 года испытала сразу несколько внешних и внутренних шоков, пишет издание «Медуза» перечисляя основные причины российских проблем: из-за коронавируса и мер по борьбе с ним фактически остановились (или вот-вот остановятся) целые отрасли экономики – авиаперевозки, туризм, малый бизнес.

Жители страны скупают товары первой необходимости, но уже сократили потребление дорогостоящей продукции, в том числе автомобилей.

Из-за той же пандемии, а также ценовой войны России с Саудовской Аравией вдвое подешевела нефть, причем цена на нее вряд ли восстановится в ближайшее время. Это уже привело к девальвации рубля, которая, в свою очередь, грозит ростом инфляции.

Из-за падения стоимости нефти пострадал и бюджет: теперь он будет дефицитным, а не профицитным, как планировалось еще неделю назад. Правительству придется отложить на неопределенный срок масштабную программу инвестиций в экономику.

Наконец, Центробанк 20 марта должен принять тяжелое решение, какую ему выбрать политику: уменьшить масштабы девальвации или поддержать падающую экономику, сохранив доступ к дешевеющим деньгам; при этом любой выбор может привести к усугублению кризиса.

Все это означает, что обширные планы нового правительства по поводу того, чтобы накачать экономику и население деньгами и стимулировать рост, провалились до начала реализации.