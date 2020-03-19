На Донбассе по подозрению в сепаратизме арестовали мэра одного из городов

Мэра Светлодарска Брехунца арестовали по подозрению в сепаратизме. Суд вынес решение о взятии под стражу главы города.

Донецкий апелляционный суд ужесточил меру пресечения для мэра Светлодарска Анатолия Брехунца, который подозревается в посягательстве на территориальную целостность Украины – ч. 2 ст. 110 УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В феврале Брехунца отправили под круглосуточный домашний арест, но апелляционный суд постановил взять его под стражу до 11 апреля.

В ходе досудебного расследования было установлено, что в мае 2014 председатель Светлодарского городского совета внес в повестку дня сессии и потом положительно проголосовал за предоставление помещения читальных залов городской библиотеки для проведения незаконного референдума о суверенности «ДНР».

Дело расследует Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Брехунец возглавляет Светлодарск в Донецкой области с 2010 года.