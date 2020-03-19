Путинский повар пирует во время чумы: кому эпидемия, а Пригожину – нажива

«Повар Путина» зарабатывает на больных коронавирусом. Выявлена причастность компаний Пригожина к поставке питания для пациентов московской больницы с подозрением заражение.

Компания, связанная с бизнесменом Евгением Пригожиным, известным, как «повар Путина», поставляет продукты питания в одну из больниц, куда направляют пациентов, заразившихся китайским коронавирусом, сообщает агентство «Открытые Медиа».

Компания «АВК», связанная с Пригожиным, заключила контракт на поставку питания в московскую больницу №40 в Коммунарке. Контракт был заключен 2 марта.

«Интересный момент, повар Путина Евгений Пригожин получил контракт на поставку продуктов питания в одну из больниц, куда направляют пациентов, заразившихся коронавирусом, без проведения тендера, еще 2 марта», – комментирует для «POLITua» информацию московский политолог Андрей Латынин.

Общая сумма договора – 15 миллионов рублей. АВК будет поставлять еду в больницу с 5 марта по 5 июня 2020 года. Закупка проводилась без конкурса у единственного поставщика в связи с «аварией, иных чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера», когда применение «иных способов определения поставщика, требующих затрат времени, нецелесообразно».

«То есть, власти знали, какая в РФ коронажопа еще тогда, но главное же – бабло! Так что, россияне, вы как были мясом на котором зарабатывают, так им и остаетесь», – эмоционально подчеркивает Латынин

Один из пациентов больницы подтвердил «Открытым медиа», что получает питание от АВК, прислав фотографию этикетки, где именно эта компания указана как поставщик.

О связи Пригожина с АВК писали, в частности, медицинское издание Vademecum и РБК.

Согласно подсчетам российских журналистов, компании Пригожина с 2011 года заключили госконтракты на сумму около 209 миллиардов рублей.