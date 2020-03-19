Россия готовятся к массовым захоронениям погибших: обнародовали указ мэра города в Свердловской области

Администрация Камышловского городского округа Свердловской области подготовила проект документа «об организации срочного захоронения трупов людей в условиях военного времени и при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях». Документ опубликован на сайте местных властей еще 10 марта, накануне должна была завершиться его антикоррупционная экспертиза, сообщает российское агентство «Znak.com».

Как следует из его текста, принять такое постановление местные власти намерены «с целью заблаговременной подготовки работ по захоронению тел погибших в случае возникновения военных действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повлекших массовое поражение населения с летальным исходом».

Документом глава округа утверждает состав комиссии по срочному захоронению трупов людей, перечень мест возможного захоронения и порядок работы. В нем говорится, что идентификация тел, регистрация смерти, доставка трупов, погребение, исполнение, оперативность и гуманность процедур «остаются незыблемыми», в то время как другие права граждан будут ограниченны «в силу жестких временных рамок».

Порядок также регулирует порядок массовых захоронений в братских могилах, в которых можно будет захоронить до 100 трупов.

«При погребении больных, умерших вследствие тяжелых инфекционных заболеваний, обязательна их дезинфекция. Для этого труп завертывается в ткань, пропитанную 5% раствором лизола или 10% раствором хлорной извести, засыпаемой на дно могилы слоем в 2–3 сантиметра», – говорится в проекте постановления.

Пока документ официально не утвержден. Аналогичные регламенты уже приняты во многих городах в соответствии с федеральным законодательством «О гражданской обороне», требованиями МЧС и правительства региона. Тем не менее некоторые находят время публикации документа неудачным и способным посеять панику на фоне распространяющейся информации об эпидемии коронавируса и официально подтвержденном первом случае в Свердловской области.

«К вопросу о чиновниках на местах, недальновидные и несвоевременные решения которых развивают панику среди населения. Больше забугорных вбросов в мессенджеры про уханьских врачей и обработку города препаратами», – прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале депутат Госдумы Дмитрий Ионин.