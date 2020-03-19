Эпидемия коронанвируса: в Украине зафиксированы более полутора десятков случаев заболевания

В Украине зафиксированы несколько новых случаев коронавируса. В частности, в Донецкой области случай коронавируса подтвержден у жителя Мариуполя, вернувшегося из Египта.

По состоянию на 22:00 18 марта в Украине зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, информирует в Telegram официальный канал Минздрава «Коронавірус_інфо».

Согласно сообщению, 10 случаев коронавируса подтверждены в Черновицкой области, один – в Житомирской, 2 – в Киевской, 1 – в Донецкой областях и 2 – в Киеве.

Таким образом, новые случаи COVID-19 подтверждены в Киевской и Донецкой областях.

«Получено за сегодня пациентов 51 и 103 контактные лица. По данным региональных лабораторий протестированы за сегодня методом ПЦР 6 образцов, все отрицательные. Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц», – говорится в собщении.

Ранее сегодня Минздрав заявлял, что количество случаев коронавируса в Украине за сутки не изменилось.

Позже стало известно, что в Донецкой области первый случай коронавируса подтвержден у 52-летнего жителя Мариуполя, который вернулся из Египта.

Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«Медики оказывают ему помощь – всем необходимым больницы обеспечены. Лица, состоявшие с ним в контактные, обнаружены и находятся под наблюдением», – написал глава области в фейсбуке вечером 18 марта.

17 марта в Украине было зафиксировано 7 новых случает инфицирования коронавирусом. Также Министерство здравоохранения подтвердило, что причиной смерти женщины, которая накануне вечером скончалась в Черновцах, является коронавирусная инфекция COVID-19.