Курс гривна продолжает уходить на дно

Спрос на валюту вновь поднял уровень котировок на межбанковском рынке. Несмотря на растрату валютных ресурсов НБУ не может удержать курс гривны.

18-го марта доллар вырос с 27,01-27,15 до 27,37-27,41, Национальный банк 4 раза продавал доллар, общие интервенции составили 200 миллионов долларов. Как сообщает «Finance.ua» ближе к 11:00 покупателей стало намного больше, а продавцы стали придерживать валюту, надеясь на рост котировок.

В первые 40 минут сессии спрос еще был незначительным, а предложение достаточно стабильным. Покупатели и продавцы быстро находили компромисс по курсу без особого ажиотажа.

Котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,01 – 27,15 гривны за доллар. В обед они были на уровне 27,25 – 27,34. Доллар за день вырос до 27,37-27,41 к завершению сессии.

НБУ как минимум четыре раза продавал доллар. В начале по 27,30 гривен, затем – дважды 27,38 гривен и под конец по 27,41.

19 марта НБУ установил официальный курс гривны к доллару до 27,27, а евро – 29,79.

Всего Нацбанк сделал интервенций на 200 миллионов долларов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, не фиксируя курс на определенном уровне