Эпидемия коронавируса: Боткинская больница в Питере забита пациентами с подозрением на заражение

Опубликовано видео из переполненной питерской больницы, проливающее свет на реальную ситуацию с COVID-2019 в России.
Несмотря на то, что российская пропаганда активно распространяет фейки о коронавирусе, чтобы купировать панические настроения среди населения, правда попадает в сети. В частности, в сети опубликовано видео из Боткинской больницы Санкт-Петербурга, проливающее свет на ситуацию с заражением коронавирусом в России.
Кроме того, стало известно о том, что в Омске, ограничительные меры в котором были введены позавчера, четверо людей умерли прямо на улице.
В Twitter опубликовано видео, снятое в одной из больниц Санкт-Петербурга. Там больных гриппом, утверждает автор ролика, вынесли из палат в коридор прямо на кроватях. Палаты заняты теми, кто поражен китайским коронавирусом, провоцирующим фиброз легких.
В Боткинской больнице больных гриппом переместили в коридор.
Инфекционку забили пациенты с подозрением на коронавирус.
Помещения, которые раньше были общими, зарезервировали под карантин: pic.twitter.com/43aQdmaQo6
— A.C.A.B. (@MrMaaay) March 18, 2020
Кадры сняты в Боткинской больнице северной столицы РФ.
«В Боткинской больнице больных гриппом переместили в коридор. Инфекционку забили пациенты с подозрением на коронавирус. Помещения, которые раньше были общими, зарезервировали под карантин», – говорится в сообщении.
Напомним, что прокремлевские СМИ в России ведут кампанию по дезинформации, связанную с борьбой с коронавирусом SARS-CoV-2.
Об этом агентство «Reuters» сообщило накануне, 18 марта, со ссылкой на доклад Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS), предназначенный для внутреннего пользования.
Тем самым российские медиа пытаются нагнетать сомнение, панику и страх, утверждают авторы доклада.