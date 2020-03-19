Эпидемия коронавируса: Боткинская больница в Питере забита пациентами с подозрением на заражение

Опубликовано видео из переполненной питерской больницы, проливающее свет на реальную ситуацию с COVID-2019 в России.

Несмотря на то, что российская пропаганда активно распространяет фейки о коронавирусе, чтобы купировать панические настроения среди населения, правда попадает в сети. В частности, в сети опубликовано видео из Боткинской больницы Санкт-Петербурга, проливающее свет на ситуацию с заражением коронавирусом в России.

Кроме того, стало известно о том, что в Омске, ограничительные меры в котором были введены позавчера, четверо людей умерли прямо на улице.

В Twitter опубликовано видео, снятое в одной из больниц Санкт-Петербурга. Там больных гриппом, утверждает автор ролика, вынесли из палат в коридор прямо на кроватях. Палаты заняты теми, кто поражен китайским коронавирусом, провоцирующим фиброз легких.

В Боткинской больнице больных гриппом переместили в коридор. Инфекционку забили пациенты с подозрением на коронавирус. Помещения, которые раньше были общими, зарезервировали под карантин: pic.twitter.com/43aQdmaQo6 — A.C.A.B. (@MrMaaay) March 18, 2020

Кадры сняты в Боткинской больнице северной столицы РФ.

«В Боткинской больнице больных гриппом переместили в коридор. Инфекционку забили пациенты с подозрением на коронавирус. Помещения, которые раньше были общими, зарезервировали под карантин», – говорится в сообщении.

Напомним, что прокремлевские СМИ в России ведут кампанию по дезинформации, связанную с борьбой с коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом агентство «Reuters» сообщило накануне, 18 марта, со ссылкой на доклад Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS), предназначенный для внутреннего пользования.

Тем самым российские медиа пытаются нагнетать сомнение, панику и страх, утверждают авторы доклада.